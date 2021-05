Milliókat csalt ki a szülőktől az ingyenes utánpótlás programért egy kaposvári tanár

Elsőre még letöltendőt kapott, ám a másodfokú jogerős ítélet szerint az is elég az egyéni és a generális prevenció elveinek érvényesüléséhez, ha a férfi nem megy börtönbe.

Az ítélet szerint a férfi 2019 nyaráig debreceni otthonában internetezés közben rendszeresen töltött le olyan gyermekpornográf képfelvételeket, amelyek a laikus szemlélő számára is első ránézésre megállapíthatóan 18. életévét be nem töltött gyerekeket a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolnak. A 63 éves férfi merevlemezére összesen 294 ilyen jellegű fotót mentett le, azokat nem osztotta meg senkivel, kizárólag ott tárolta őket. A másodfokon eljáró Debreceni Törvényszék szerint enyhítő körülmény volt a férfi büntetlen előélete, valamint az, hogy az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett és megbánó magatartást tanúsított. "A törvényszék álláspontja szerint a kiszabott büntetés neme és mértéke is szükséges, valamint elegendő az egyéni és a generális prevenció elveinek érvényesüléséhez. A bíróság döntése jogerős." Ha minden igaz, akkor a jövőben kevesebb mérlegelési jogköre lehet hasonló esetekben a bíróságoknak, ugyanis a Fidesz frakcióvezetője egy olyan törvényjavaslatot készül benyújtani, amely szigorúbban rendeli büntetni az ilyen jellegű bűncselekményeket. Erről ide kattintva olvashat bővebben.