Putyin és Biden június 16-án találkozik

Nem törődve a koronavírus-járvány miatti korlátozással, több száz gyászoló vett részt egy ló temetésén egy indiai faluban, emiatt pedig lezáratták a helységet, attól tartva hogy járványgóccá válhat – közölték kedden a helyi hatóságok. A temetés még vasárnap volt Karnataka államban, Gokak városa mellett egy faluban, amelyben hindu kolostor van. A környéken a lovakat szent állatként tisztelik, ezért is sereglett vagy 400 ember leróni kegyeletét a – vélhetően természetes ok miatt – elhullott jószág ravatalához. A „megboldogult” állat a kolostort szolgálta 23 éven át, és jó páran „Isten lovának” vélték. A gyászolók közül sokan nem viseltek maszkot és nem tartották egymástól a biztonsági távolságot. A lezárást követően a hatóság gyorsteszteket végzett 25 emberen, mert influenzaszerű tüneteik voltak, ám mindegyik vizsgálat negatív eredménnyel zárult. A faluból – amelyet mintegy kétezren laknak – legalább két héten át senki sem távozhat. India lett a világon egyébként a harmadik olyan ország, ahol 300 ezernél is több halálos áldozatot követelt a koronavírus. Szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a halálesetek száma ennél jóval magasabb lehet. Az ázsiai ország az Egyesült Államok után a világ második számú járvány-gócpontja lett.