Teljes lehet az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek listája

A főváros azt reméli, hogy az Európai Bizottság a helyreállítási alap felhasználására benyújtott magyar terv átdolgozására kéri az Orbán-kormányt.

Nem tudom, hogy léteznek-e ezer oldalas SMS-ek, de a főváros közel ennyiben foglalta össze az uniós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó magyar tervbe javasolt projekteket – válaszolta a Népszava kérdésére Karácsony Gergely főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetsége mai elnökségi ülése előtt tartott sajtótájékoztatón. Ágostházy Szabolcs európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár ugyanis egy mai nyílt levélben azt állította, hogy több körben kérték Karácsonyt, hogy kapcsolódjon be a helyreállítási terv körüli egyeztetési folyamatba, de a főpolgármester munkatársai „a gyakran sokmilliárdos tételeket egy SMS átlagos hosszúságával próbálták alátámasztani”. Ágostházy szerint a főváros terveinek szakmai kidolgozatlansága és számszaki alátámasztottságuk teljes hiánya még a javaslatok érdemi mérlegelését is rendkívül megnehezítette”. A Miniszterelnökség nyílt levele szerint „a főváros javaslatcsomagjának jelentős része nem illeszkedik az EU Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének feltételrendszeréhez”. Karácsony Gergely felkérte a kollégáit, hogy a kormánynak elküldött projektjavaslatokat hozzák nyilvánosságra, így mindenki eldöntheti, hogy „ebben a mindkét fél számára nemtelen vitában, kinek van igaza”. Másrészt a kormány azt állítja a dokumentumban, hogy annak elkészítése előtt hosszasan egyeztetett a fővárosi önkormányzattal és szakmai szervezetekkel, de ez a főpolgármester szerint nem fedi a valóságot. Az erre létrehozott munkacsoport mindössze egyszer ült össze. Azt sem tartja valódi érvnek, hogy a kormány azért nem pályázik a helyreállítási alap hitelrészére, mivel nem akarja eladósítani az országot, hiszen több nagy hitelt is felvettek az elmúlt években és jelenleg is készülnek egy sok százmilliárdos kölcsön felvételére, miközben a piaci hitelekkel ellentétben az uniós kölcsön gyakorlatilag kamatmentes. A főpolgármester szerint inkább arról lehet szó, hogy a kormány nem akar vagy tud megfelelni a hitelfelvételhez kapcsolódó uniós elvárásoknak. Karácsony arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar terv összeállításakor a lengyel modellt ajánlották a kormányzati döntéshozók figyelmébe, ahol a projektek harmada önkormányzati célokat szolgál. A magyar tervbe egyetlen egy sem fért be, így a lakhatási válság kezelését célzó bérlakás-építési program se, holott az teljesen illeszkedik az uniós célokhoz. Az Uniónak érvényt kell szerezni a saját döntéseinek – mondta Karácsony a Népszava azon kérdésére, hogy milyen lépéseket várnak az uniótól. A főpolgármester bízik benne, hogy az Európai Bizottság első körben a terv átdolgozását kéri a magyar kormánytól. Ez egy történelmi lehetőség az országnak, amit nem szabad elpuskázni - tette hozzá. A Népszava mai fővárosi önkormányzati ingatlanok eladására vonatkozó sajtókérdésre válaszolva Karácsony elmondta, hogy évről-évre sok milliárd forint ingatlaneladást terveznek be a költségvetésbe, így volt ez idén is. De ha a között kell választani, hogy leállítsák a különféle közszolgáltatásokat, embereket bocsássanak el, vagy önkormányzati ingatlanokat adjanak el, akkor mindenképpen az utóbbit választják. Az önkormányzati lakások kényszer-értékesítését előíró törvénymódosítással kapcsolatban Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke azt mondta, hogy bízik abban, hogy nem az eredeti formájában, hanem különféle módosítókkal együtt szavazzák meg az indítványt. Másrészt, ha szükséges a MÖSZ Alkotmánybírósághoz fordul az ügyben. Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere azt reméli, hogy visszavonják a javaslatot, hiszen nagyon nagy az igény a bérlakások iránt. Náluk folyamatosan négyszer-ötször többen igényelnek bérlakást, mint amennyit ki tudnak adni. A héten véleményező közgyűlést hívott össze az ügyben, ahol összegyűjtik a kiárusítást megakadályozó javaslatokat, mint például a lakások törzsvagyonba emelését, jelzáloggal terhelését, illetve kormány-módszer szerinti közalapítványba való kiszervezését. A végén előkerült Karácsony Gergely Telexnek adott interjújában elhangzott kijelentése is , miszerint a Fidesz legfelsőbb köreiből keresték meg annak érdekében, hogy ne induljon az előválasztáson. A főpolgármester azonban nem kívánt további részleteket megosztani ezzel kapcsolatban. Márki-Zay Péter a kérdésre válaszolva elmondta, hogy őt most nem keresték meg, három évvel ezelőtt már megüzenték neki, hogy „átcsúszott a tűrhetetlen kategóriába”. Mártély polgármesterének viszont megírták, hogy más megítélés alá esnének a település benyújtott támogatási kérelmei, ha fel tudna hozni valamit Márki-Zay ellen.