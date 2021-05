Alaposan felpuhítja a kormány a lakástörvényt - noha ezzel beismeri a mutyivádat

„Nagy dolog, hogy a mai gazdasági-politikai viszonyok közepette, nyomtatott hetilapként itt vagyunk, születésnaposak vagyunk” – mondta Lakner Zoltán a Népszava kérdésére, hogy elérték-e a tavaly május 28-án indul Jelen egy éve kitűzött céljait. A főszerkesztő szerint már az siker, hogy egyben maradt a 168órától eljött – korábban nem kis részben népszabadságos – csapat, ráadásul még bővültek is 5-6 fővel. „Egymásra találtunk a közönségünkkel, amelynek egy része követett minket, vagy ránk talált, és azért veszik a Jelent, mert ezt a hangnemet, stílust keresik, s másutt esetleg nem találják meg” – fogalmazott. A lap indulásakor a Népszavának adott interjújában Lakner arról beszélt, az egyik cél, hogy a Jelen képes legyen tematizálni a közbeszédet. „Ebben még nem tartunk ott, ahol szeretném” – mondta a főszerkesztő, aminek részben az az oka, hogy a weboldalukra kikerülő cikkek zöme fizetőfal mögött van, így ez korlátozhatja a cikkeik hírértékű információtartalmának terjedését. Nem megy egy csapásra az sem, hogy Jelen az évtizedes hetilapbrandek között piaci elismertséget szerezzenek. Számos, az elmúlt egy évben megjelent interjújuk így is érdemi idézettséget ért el. Hosszú távú üzleti terveikből az valósult meg, ami egy ilyen év alatt lehetséges volt, közel négyezer példány körüli az átlagos heti eladás. "Ez arra elég, hogy épp a lábujjunkig ér a takaró – fogalmazott Lakner –, remélem, hogy később már kicsit tovább nyújtózkodhatunk". A járvány most közbeszólt, és ezzel nincsenek egyedül: egy tavalyi felmérés szerint már az első hullám idején a korlátozások miatt mintegy 300 árushely bezárt, ezért a példányszám csökkenése több közéleti lapnál 20 százalék körüli volt. Ugyanakkor a Jelen online előfizetőinek a száma a főszerkesztő szerint jól alakul, ráadásul kicsi az átfedés a digitális és nyomtatott lap vásárlói között, így nem kell attól tartaniuk, hogy az előbbi csoport az utóbbi kárára bővülne. Van egy megállapodásuk a Gémesi György vezette Magyar Önkormányzatok Szövetségével – a Jelen visszatérően foglalkozik a helyhatóságok problémáival –, ám ez Lakner szerint kis tétel a büdzséjükben. Most azt vizsgálják, milyen uniós forrásokra pályázhatna a lap. Szintén fontos célkitűzésük volt az indulásnál – miként Lakner korábban fogalmazott – a „nyilvánosság kinyitása a kistelepülések felé”. A főszerkesztő a vidéki témákat feldolgozó riportjaik tekintetében elégedett, ám sajnos a pandémia miatt sokkal kevesebb közönségtalálkozót tudtak szervezni, mint azt szerették volna. A Jelen egyébként 100 oldalas lapszámmal köszönti születésnapján az olvasóit.