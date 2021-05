Magyar illusztrátorok Pozsonyban

Fél évszázada, hogy 1971. június 4.-én hunyt el a világhírű magyar marxista filozófus, Lukács György. Az évforduló apropóján a Lukács Archívum Nemzetközi Alapítvány (LANA) több programot is szervez. Június 3-án Lukács György emléktábláját koszorúzzák meg a filozófus egykori lakásának és három évvel ezelőtti bezárásáig a Lukács Archívumnak otthont adó Belgrád rakparti ház falán. Június 7-én Egy évszázad filozófusa címmel Wolfgang Müller-Funk (Bécs) tart előadást a Lukács-életműben érvényesülő kontinuitásról/diszkontinuitásról. Az előadást két opponens hozzászólása, majd vita követi. Az opponensek Ivana Perica (Bécs) és Francisco García Chicote (Buenos Aires). A rendezvényen előzetes regisztráció után Zoom-platformon lehet részt venni, és utólag is megtekinthető a LANA YouTube-csatornáján, és az előadás szövege az archívum honlapján magyarul is hozzáférhető lesz. Lukács György. Késleltetett életrajz címmel jelenik meg Fekete Éva évtizedekre kéziratban maradt monográfiája. „Nem kellett hozzá sem feljelentés, semmilyen konkrét esemény, hogy a kiadó akkori igazgatója ne akarja kiadni Lukács György életrajzát. Hiszen Fekete Éva Lukács-életrajza egy olyan emberről szólt, aki […] kommunistának vallotta magát, de minden csalódása és tévedése közepette is hitt abban, hogy a kommunizmus csak a társadalom mély, demokratikus átalakulása révén, azzal együtt valósulhat meg.” - írta Kőszeg Ferenc a könyvről. Az archívum honlapján megjelent Lukács György 1920-as években, a bécsi emigrációban született kisebb írásainak (politikai publicisztikájának, recenzióinak, recenzió formájában megjelent elméleti írásainak) – a dolgok jelen állása szerint teljes – gyűjteménye magyarul, Mesterházi Miklós szerkesztésében. A Mérce június folyamán tematikus blokkot szentel az évfordulónak. Külföldön is megemlékeznek a filozófusról. Június 4-én Berlinben nemzetközi konferenciát rendenek, a Theater der Zeit (Berlin) című havilap vitasorozatot tervez a Literaturforum im Brecht-Haus keretében június 1-től 3-ig, és ez alkalomból megjelentet egy szöveggyűjteményt is Georg Lukács: Texte zum Theater címmel. Június 2-án a junge Welt „Irrationalismus und Klassenkampf” címmel tematikus mellékletet szentel az évfordulónak. Az évforduló alkalmából a Suhrkamp májusban terjedelmes, az egész életművet átfogó Lukács-szöveggyűjteményt adott ki Rüdiger Dannemann és Axel Honneth szerkesztésében és előszavával, Ästhetik, Marxismus, Ontologie cím alatt. Lapunk június 5-én megjelenő Szép Szó mellékletében Almási Miklós filozófus méltatja az ötven évvel ezelőtt elhunyt Lukács Györgyöt.