Támogatással terelnék munkába az álláskeresőket

Június 1-től kibővül és meghosszabbodik a Vállalatok munkaerő támogatása program – jelentette be közleményben Bodó Sándor, az innovációs tárca foglalkoztatáspolitikai államtitkára.

A nyár elejétől így már minden, legalább egy hónapja álláskeresőként regisztrált munkanélküli alkalmazása esetén is jár a munkáltatóknak a támogatás; az újonnan csatlakozók esetében ráadásul az eddigi öt helyett hat hónapig. A tavaly októberben elindított programban most csak a legfeljebb 8 általánost végzett, illetve a 25 év alatti regisztrált álláskeresőket alkalmazó cégek kérhetik a bérköltség felét kitevő, maximum havi 100 ezer forintos támogatást. Túl nagy tolongás azonban nem volt érte: a tárca adatai szerint az elmúlt hét hónapban mindössze 10 ezren helyezkedtek el a támogatás segítségével, miközben 25 ezer főre lenne keret. Pedig képzetlen vagy fiatal munkanélküliből nincs hiány: a Nemzeti Foglalkoztatás Szolgálat (NFSZ) legutóbbi, áprilisi adatai szerint a 288 ezer regisztrált álláskereső mintegy harmada, csaknem 92 ezer munkanélküli szakképzetlennek számított, azaz legfeljebb a 8 általánost vagy a gimnáziumot végezte el. A 25 év alatti álláskeresők száma pedig 36 ezer fő volt. A támogatást eddig egyébként kétharmadrészben a fiatalok, egyharmadrészben az alacsony iskolai végzettségűek után vették igénybe a cégek, annak ellenére, hogy az álláskeresők között épp fordított az arány. Bodó Sándor szerint a program kibővítésével a támogatottak létszáma akár a többszörösére is nőhet. A módosítással ugyanakkor éppen a program lényege veszik el, hiszen eddig a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűnek számító iskolázatlanabb és fiatalabb álláskeresők elhelyezkedését volt hivatott segíteni a támogatás azzal, hogy csak ezen dolgozók után járt a cégeknek. A kibővített program viszont tovább javíthatja a munkaerőpiaci statisztikákat. Az NFSZ adatai szerint áprilisban jelentősen, majdnem 16 ezerrel csökkent az álláskeresők száma márciushoz képest, azt megelőzően azonban az év első hónapjaiban enyhén növekedett a létszám. Bár az NFSZ statisztikája már az adott hónap 20. napján zárul, és ez idő tájt újabban közzé is szokták tenni a friss adatokat, májusra vonatkozón lapzártánkkor még nem hozták nyilvánosságra ezeket. Igaz, az adott hónapról még az adott hónapban csak szeptember óta közölnek adatot: ekkor kezdett el a válság után jelentősen csökkenni a regisztrált álláskeresők száma. Előtte, a tavaly tavaszi lezárások és napi ötezres elbocsátások idején egy hónapot várni kellett a „friss” statisztikára.