396 új fertőzöttet regisztráltak, 32 Covid-beteg meghalt

Létre kell hozni egy kereshető pedofil-nyilvántartást azokról, akik gyermekek sérelmére követtek el szexuális bűncselekményt – jelentette be nemrég Kocsis Máté fideszes parlamenti képviselő, frakcióvezető a közösségi oldalán, akkor még a részletek ismertetése nélkül.

„A Fidesz a Mi Hazánk korábbi javaslatát valósítja meg” – így fogadta a hírt Toroczkai László pártja. Tavaly amúgy szocialista és jobbikos politikusok is hasonló elképzeléssel álltak elő. Kocsis Máté megígérte, hogy szigorítani fogják a jogszabályokat. A pártok Kaleta Gábor botrányára reagáltak: a volt perui nagykövetet nagy mennyiségű, gyermekekről készült pornográf felvétel birtoklása miatt a bíróság felfüggesztett börtönbüntetésre és 540 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Az adatbázis ötlete azonban már évekkel ezelőtt, a bicskei gyermekotthonban feltárt visszaélések nyomán terítékre került. „Vizsgáljuk, hogyan lehetne megoldani azok nyilvántartását, akik gyermekek elleni szexuális bűncselekményeket követtek el” – számolt be Czibere Károly államtitkár 2016 őszén egy háttérbeszélgetésen. Kocsis Máté – a szintén fideszes Selmeczi Gabriellával együtt – most nyújtotta be javaslatát a büntetési tételek szigorításokról. A javaslatban az is szerepel, hogy létrejön a gyermekek sérelmére szexuális bűncselekményt elkövetők nyilvántartása. Ehhez elektronikus azonosítást követően (ügyfélkapu révén) lehet majd hozzáférni, az adatigényléshez szükség van az érintett nevének a megadására. Az adatok megismerését azok a nagykorúak kezdeményezhetik, akiknek gyermek hozzátartozójuk van, vagy gyermek nevelését, felügyeletét, gondozását látják el. A nyilvántartáson keresztül az elítéltek neve, születési évszáma, „település szintű lakóhelye”, arcképe és az általa elkövetett bűncselekményre vonatkozó adatok ismerhetők meg. Az igénylő az adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok „kizárólag a gyermek védelme érdekében használhatóak fel, és tehetők harmadik személy számára megismerhetővé”. Tilos az adatokat nyilvánosságra hozni, azokról képernyőfotót vagy bármilyen másolatot, kivonatot készíteni, és ugyanígy tilos az adatokat terjeszteni, sokszorosítani, nyilvántartásba rendezni. Miután a javaslat megjelent az Országgyűlés honlapján, Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság vezetője hivatalból vizsgálja az előterjesztés tartalmát. Lapunknak elmondta, hogy a javaslat célja nyilván akceptálható, abban „mindenképpen vannak pozitív elemek”. Végleges álláspontja kialakításig azonban türelmet kér. Péterfalvi közlése szerint alaposan meg kell vizsgálni, hogy a pedofil elkövetők nyilvántartására és az adatok hozzáférhetőségére kidolgozott megoldás minden elemében megfelel-e a „szükségesség és arányosság” törvényi szempontjainak. Remport Ádámnak, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogi munkatársának ilyen tekintetben erős kétségei vannak. Hangsúlyozta, hogy bármennyire is alantas bűncselekmények elkövetőiről van szó, az információs önrendelkezésre vonatkozó jogokat csak nagy körültekintéssel szabad korlátozni. A fideszes javaslat több pontja is felvet kérdéseket. Nem egyértelmű például, hogy ki számít adatigénylésre jogosult hozzátartozónak. Szintén nem világos, miként vizsgálják felül, hogy az adatok lekérésére valóban „kizárólag a gyermek védelme érdekében” kerül sor. Az előterjesztés tiltja ugyan, hogy a megismert adatokat az igénylő közzétegye, ám a tilalom megszegéséhez nem kapcsolódnak jogi szankciók. Remport Ádám összességében úgy látja, hogy a nyilvántartás ebben a formájában nem sokban különbözik egy nyilvános adatbázistól. A TASZ munkatársa szerint jobban körül kellene határolni az adatok megismerésére jogosultak körét, másfelől az érintett bűnelkövetők körét is. Pontosítani kell tehát, hogy ki, kikre és milyen ismérvek alapján kereshet rá a nyilvántartásban, máskülönben – jelentette ki Remport Ádám – a javaslat nem felel meg a „célhoz kötött adatkezelés” alkotmányos követelményének.