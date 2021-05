Közgazdászok bírálják a Fudan budapesti kampuszának létrehozását

Árad a Tisza és a Sajó.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Tisza és a Sajó áradása, illetve vízátfolyások miatt az autósoknak két alsóbbrendű útszakaszt kell elkerülniük – közölte a megyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a Sajó magas vízszintje miatt nem lehet közlekedni a 3601-es számú út Muhi és Köröm közötti szakaszán, és a komp sem jár. A Tisza áradása miatt lezárták az ároktői komphoz vezető 3307-es számú utat is, a kompközlekedés itt is szünetel. A közleményben kitértek arra is, hogy a 36107-es számú út Kesznyéten és Sajóörös között újra járható. Pár napja a megáradt Hernád miatt kellett lezárni utakat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.