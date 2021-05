Durvulnak a légi utasok

Megnőtt Amerikában azoknak az eseteknek a száma, amikor utasok légiutaskísérőket támadnak meg a járatokon, ami komoly biztonsági kérdéseket is felvet.

Évente általában 100-150 esetet jelentenek az amerikai szövetségi légügyi hivatalnak, de idén eddig már 1300-ról szerzett tudomást, amikor magukról megfeledkezett utasok stewardokat, stewardesseket támadtak meg leggyakrabban maszkviselési szabályok be nem tartása és alkoholos befolyásoltság volt az incidensek fő okozója - számol be a CNN. A társaság témával foglalkozó videójában négy friss esetet idéz fel, amikben utasok verbálisan gyaláztak, inzultáltak és megütöttek utaskísérőket. Az egyik utas pedig üres alkoholos üvegekkel és étellel dobálózott dühében, ami miatt a járat a felszállása után nem sokkal visszafordult a kiindulási reptérre. A légügyi hatóság 32 750 dollárra, vagyis majdnem 9,5 millió forintra büntette ezért. Egy másik utas, aki januárban a kézipoggyászával ütött meg egy stewardesst, 16 500 dolláros (4,7 millió forintos) számlát kapott. A számok drasztikus növekedését egyértelműen annak a feszültségnek tulajdonítják a szakemberek, amit a pandémia, illetve a megfékezésére tett intézkedések okoztak. Háy György nyugalmazott pilótát, repülésbiztonsági szakértőt kérdeztük arról kérdeztük, hogyan kezeli a repülőgépek személyzete az ilyen eseteket, van-e erre protokoll. „2001. szeptember 11. előtt, ha randalírozó utasok problémát okoztak, az utaskísérők, akik főleg nők voltak, gyakran a pilótát hívták ki az irányítófülkéből, és ők - férfiúi és az egyenruha adta tekintélyükkel - próbáltak rendet teremteni. 9/11 óta azonban tilos a fülkéből kijönniük, de még az ajtaját sem szabad kinyitniuk, mert ez lehet provokáció, hogy a terroristák, géprablók egyszerűen bejuthassanak. A randalírozók megfékezése ma már teljesen a kísérőszemélyzet feladata, kiválasztásuknál az is szempont, hogy erre képesek legyenek. Az ittas utas azért olyan gyakori a repülőn, mert sokan félelmüket alkohollal oldják, van aki ettől csendes lesz, de van, aki agresszív. Sok társaságnál ma már ügyelnek arra, hogy egy adott gépen az utaskísérők között legyenek férfiak is, akik akár fizikailag is képesek legyűrni az erősködőket. Nagyon ritka, hogy ez nem sikerül, erre kapnak kiképzést, és gyakran az utasok is segítenek. Amikor egy utas vagy társaság randalírozni kezd, egyrészt azért lehet nagyon veszélyes, mert az utasok megijednek és megpróbálnak elhúzódni a közelükből, összegyűlnek a gép egy adott pontján, emiatt pedig áthelyeződik a súlypont a repülőn. Egy nagyobb hisztériánál ez olyan fokon okoz elmozdulást, hogy a pilóta nem feltétlenül képes kezelni. Egy afrikai kisgépen történt az eset, amikor valaki egy kölyökkrokodilt csempészett fel a fedélzetre, ami kiszabadult, és a megrémült emberek a rövid utastérben egy helyen zsúfolódtak össze és emiatt a gép lezuhant. A másik ok, amiért ilyen esetek veszélyesek lehetnek, hogy bár sokan azt hiszik, a légi utaskísérők legfőbb dolga a felszolgálás, a legfontosabb feladatuk, az utasok biztonságának megőrzése, szükség esetén a mentés koordinálása. Ha randalírozó utasokkal kell foglalkozniuk, adott esetben a mentési feladataik igencsak megnehezülnek. Abban az esetben, ha az utas magatartásával okozott kár, sérülés olyan súlyú, hogy rendőrségi feljelentés szükséges, a pilóták a célállomás közelébe érve rádión értesítik a fogadó ország rendőrségét, amely a repülőtereken rendszerint jelen van, így a leszállást követően azonnal felmennek az utastérbe, őrizetbe veszik az illetőt, és megteszik az ország törvényei szerinti szükséges intézkedéseket. Az amerikai filmekből jól ismert légimarsallok kifejezetten a terrorjellegű cselekmények megakadályozására foglalnak helyet a gépen, és csak veszély esetén fedik fel magukat. Még a pilótáknak sincs információjuk róluk, egy kapitány esetleg csak sejtheti egy-egy sokszor feltűnő utasról, hogy valójában ilyesfajta megbízás miatt látja gyakran” – tudtuk meg Háy Györgytől.