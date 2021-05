Több mint 140 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában

Az országokra lebontott lista élén a lengyelek és a románok állnak.

A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett friss adatai szerint eddig több mint 140 ezer magyar állampolgár folyamodott letelepedett státusért a brit hatóságokhoz. A tárca bevándorlási államtitkára felhívta a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok figyelmét arra, hogy közeleg a letelepedési kérelmek benyújtásának határideje. Nagy-Britannia tavaly január 31-én kilépett az Európai Unióból, de azok az EU-polgárok, akik 2020 végéig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az országban, továbbra is maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával.

Ehhez azonban meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért – hivatalos jogi elnevezéssel letelepedett státusért – kell folyamodniuk.

A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett idei első, részletes negyedéves összesítése szerint ezt a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül március 31-ig 5,3 millióan megtették. A tájékoztatáshoz fűzött, országokra lebontott lista élén a lengyelek és a románok állnak 975 180, illetve 918 270 letelepedési folyamodvánnyal. A felső ötös mezőnyben szerepelnek az olaszok 500 550, a portugálok 376 440, és a spanyolok 320 850 benyújtott letelepedési kérelemmel. A szaktárca adatismertetése szerint ennek az öt országnak az állampolgárai adták be az idei első negyedév végéig beterjesztett összes letelepedési folyamodvány 58 százalékát. A legnagyobb EU-tagországok Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül a franciák 206 910, a németek 145 420 tartós letelepedési kérvényt nyújtottak be.

A belügyminisztérium statisztikája szerint a magyarok a középmezőnyben járnak 140 460 benyújtott letelepedési kérelemmel.

A magyarok közül a legtöbben, 125 580-an Angliában adták be a tartós letelepedésre szóló folyamodványt. A brit hatóságok március 31-ig 4 977 740 folyamodványt bíráltak el, és a beadott kérvények alig 3 százalékának esetében nem született kedvező döntés valamilyen okból. Az elbírált folyamodványok 53 százalékában a kérelmezők végleges, az esetek 44 százalékában előzetes letelepedett státust kaptak. Ez utóbbit azok kaphatják, akik 2020. december 31. előtt érkeztek letelepedési szándékkal, de a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában. Ők is megvárhatják az öt év leteltét, és utána megkapják a végleges tartózkodási engedélyt. Az addig eltelő időszakban őket is maradéktalanul megilletik megszerzett jogosultságaik. Akik 2020. december 31-én már életvitelszerűen Nagy-Britanniában tartózkodtak, idén június 30-ig nyújthatják be a letelepedett státusra szóló kérvényüket. Kevin Foster, a brit belügyminisztérium bevándorlásügyi államtitkára a negyedéves statisztikához fűzött csütörtök délutáni nyilatkozatában felhívta a Nagy-Britanniában élő és letelepedni kívánó EU-állampolgárok figyelmét arra, hogy fogy az idő a letelepedett státusra szóló kérvények beadására. Foster hozzátette: késedelem nélkül vegyék fel a brit hatóságokkal a kapcsolatot azok is, akiknek segítségre van szükségük a folyamodvány benyújtásához, mivel számos támogatási lehetőség áll rendelkezésükre. Az államtitkár hangsúlyozta: a letelepedett státusért folyamodók a brit törvényekben rögzített módon biztosítják maguknak a jogi státust ahhoz, hogy továbbra is Nagy-Britanniában élhessenek és dolgozhassanak. A brit belügyminisztérium a minap széleskörű kampányt indított annak érdekében, hogy a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok, akik még nem folyamodtak a letelepedett státusért, minél előbb tegyék ezt meg, tekintettel a közeledő határidőre. A kampány keretében célzott figyelemfelhívó közlemények jelennek meg a legnagyobb közösségi és szakmai médiaportálok – Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn – felületein, emellett a televízió- és a rádióállomásokon is elhangzanak felhívások. A belügyminisztérium hangsúlyozza, hogy a kérvényeket a mobil eszközökre letölthető, EU Exit: ID Document Check nevű alkalmazás használatával otthonról, akár 15 perc alatt is be lehet nyújtani. Az ügyintézéshez kidolgozott részletes útmutató magyarul is hozzáférhető a https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.hu brit kormányzati honlapon.