Szabad szemmel: Orbánt Európa neveletlen gyerekének címzik a brit lapok

Számos kommnentár szerint a magyar miniszterelnök vizitje szerint nem ártott volna megvizsgálni, hogy Nagy-Britannia kivel áll le.

„Ha megmondod, ki a barátod, megmondom ki vagy” – ezt írja kommentárjában a mai londoni Johnson-Orbán tárgyalás előtt a nagy tekintélyű brit jobboldali lap, amely külön kiemeli, hogy az Egyesült Királyságnak meg kellene néznie, kivel áll le. Hiszen olyan kellemetlen vendég keresi fel a Downing Streetet, aki sokkal veszélyesebb a világ számára, mint Cummings, a házigazda volt tanácsadója, aki immár nyíltan szembefordult Johnsonnal. Orbán az antitézise mindannak, amit a Nyugatnak képviselnie kell. Országát kísérleti tereppé változtatta, miután meg akarja honosítani a tekintélyelvűség 21. századi változatát. Vegyíti a haveri kapitalizmust és a szélsőjobbos retorikát, továbbá az egypárti politikai kultúrát. Megveti az EU-t, de brit kollégája pont ezért udvarol neki. Ugyanis már csak ő képviseli a nacionalista-populista tábort, miután Trump megbukott. A látogató szívesen viszonozza a bókot: nemrégiben arról áradozott, hogy a Brexit milyen előnyökkel szolgál a briteknek. Jelezte, hogy Magyarország is szívesen követné a példát, csak nincs hozzá elég diplomáciai és katonai ereje. A magyar vezető politika pályája szomorúan ismerős: ellenzékiből lett autokrata. Az illiberális demokrácát hirdeti és a hatalom visszaszerzéséhez azt ígérte, hogy szembefordul a liberális világelittel, valamint más légből kapott ellenségekkel. Ő volt Trump és Johnson prototípusa. Igyekszik behízelegni magát olyanoknál, akik rosszat akarnak Európának. Nem hagy ki egyetlen alkalmat sem, hogy ne magasztalja Putyint. Régi közhelyeket vet be a világot uraló zsidó pénzemberekről, mert ily módon igyekszik semlegesíteni Soros befolyását. Egy sor lépést tett az igazságszolgáltatás és a sajtó függetlenségének felszámolására. A közelmúltban kétszer is megvétózta, hogy az EU elítélje Kínát az emberi jogok megszegéséért. Rajta kívül már nemigen van olyan vezető a földrészen, aki kapcsolatot tart fenn Belorusszal. Vonakodva ugyan, de megszavazta a gépeltérítés miatt hozott szankciókat. Viszont nem egyéb ködfüggönynél, amikor London azt hajtogatja, hogy Johnson nem riad vissza az emberi jogok megvitatásától, amikor ma leül Orbánnal. Az optika nagyon is tudatos: itt egy új, globális Nagy-Britannia jelentik meg, amely megszabadult az EU béklyójától és azzal köt szövetséget, akivel akar. Amivel nincs is semmi baj. Mert ha az Egyesült Királyság gazdasági megfontolásokból még szorosabban együtt kíván működni, mondjuk, Szaúd-Arábiával, vagy alá óhajt vágni az európai szövetségeseknek, akkor az olyanokkal kell összeállnia, mint Orbán. Szíve joga. De a többiek levonják belőle a megfelelő következtetéseket. Mindenki maga választja meg a barátait és az ellenségeit.