Ide-oda billegett, de végül rendben leszállt a NASA marshelikoptere (videó)

Már kapható a friss hazai spárga – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A héten érkezik nagyobb mennyiségben a hazai friss spárga a piacokra, üzletekbe – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) pénteken, hozzátéve, hogy bár egyre népszerűbb ez a zöldség Magyarországon, a fogyasztása még mindig alacsony, így a hazai termés nagy részét exportálják. A spárga hazai termőterülete mintegy 1420 hektár, az évi termésmennyiség 5000 tonna körüli. A legjelentősebb termőterületek Bács-Kiskun (60 százalék) és Csongrád (30 százalék) megyében találhatók, de vannak kisebb ültetvények Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyében is. A közleménye szerint a magyar spárga kiváló minőségű, nagyrészt külföldön - Németországban, Ausztriában, Svájcban, illetve a skandináv országokban - értékesítik. A magyarországi fogyasztás ugyan az elmúlt években folyamatosan nőtt, még mindig csak mintegy negyed kilogramm/fő, aminek 60-70 százaléka zöld, 30-40 százaléka fehér spárga. Az Európai Unióban Németországban a legnagyobb az egy főre jutó spárgafogyasztás, évi 1,7 kilogramm. Magyarországon a spárgaszezon általában, időjárástól függően április elejétől június elejéig, közepéig tart. Az idén - ahogy tavaly is - az év eleji fagyok miatt a megszokotthoz képest másfél héttel később kezdődhet meg a szedés. A NAK tájékoztatása szerint a termelők az előző évekhez hasonlóan munkaerőhiányra számítanak a napokban kezdődő spárgaszedési időszakban, ugyanakkor jelezték: már könnyebb a külföldi szedőmunkások foglalkoztatásának adminisztrációja. Megjegyezték, hogy a spárga szedése nagy odafigyelést igényel, mert a spárgarügyek, sípkezdemények rendkívül közel helyezkednek el egymáshoz a földben (fehér spárga), illetve a föld felett is (zöld spárga), ezért a sípok kiszúrásakor, kivágásakor egy rossz mozdulat akár a későbbi termést is tönkreteheti.

Többször írtunk a spárga jótékony hatásairól, itt többek között azt, hogy az indiai gyógyászat a memória javítására, a kínai pedig empátianövelésre is ajánlja, de a nyugati világban is régóta afrodiziákum. A közönséges spárgát (Asparagus officinalis), ami a fokhagyma rokona, népiesen csirágnak és nyúlárnyéknak is hívják . Európában és Ázsiában egyaránt őshonos, és mindkét kontinensen zömmel tenger- és folyópartokon él. Már az óegyiptomiak is ismerték, az ógörögök pedig egy másik faját, az Asparagus acutifoliust fogyasztották. Első írásos nyoma Hippokratész munkájában lelhető föl az i. e. 460–370 körüli időből. Akkoriban főként gyógyhatása miatt tartották becsben, ételalapanyagként a rómaiak kezdték használni, erről egy termesztési útmutató is tanúskodik. Magyarországon már a 15–16. században ismerték, de macerás termesztése miatt a 20. század elejéig csak a főúri kertek növénye volt. Színe lehet fehér, lila és zöld is. Közép-Európában a halványított a legkedveltebb a karakteres, markáns és erőteljes íze miatt. A zöld lágyabb, aromája nyersen a zöldborsóra emlékeztet. Klorofillban gazdag és több benne a C-vitamin és a karotin is, mint a fehérben. A növény szárát jól emészthető rostok alkotják. A hajtások A-, B1-, B2-, C- és E-vitaminban, folsavban gazdagok. Zsírtartalma jelentéktelen, nem tartalmaz koleszterint, cukor- és kalóriatartalma is alacsony. Sok értékes aminosavban kalciumban, foszforban, vasban, káliumban gazdag, nátriumtartalma pedig alacsony. Segít védeni az erek falát, gyulladáscsökkentő és fontos flavonoidokat és antioxidánsokat tartalmaz. Majdnem 90 százaléka víz, enyhén vízhajtó, bőrszépítő, vértisztító és vérnyomáscsökkentő hatású, támogatja a keringést és a szervezet méregtelenítését is. Kedvezően hat a belső elválasztású mirigyek működésére, és enyhe hashajtó hatású. A benne lévő inulin segíti a „jó” emésztést és táplálja az emésztőrendszer jótékony bélbaktériumait, így támogatja a bélrendszer egészségét. Vásárláskor figyeljünk, hogy a síp fényes felületű legyen, a frissességének megállapításához üssünk össze két csíkot, a hajlékonyságuk és a hangjuk segít választani. Ellenőrizzük, hogy a vége ne legyen kiszáradva, megrepedezve. A spárga legfinomabb része a feje, az alsó, fás részeket jobb is levágni, mert rágóssá és keserűvé teheti az ételt. Meghámozni elég a szár alsó harmadát, de az igazán zsenge példányoknál még ez is elhagyható. Lehetőleg frissen dolgozzuk fel és hűtőszekrényben – kissé nedves papírba csomagolva – maximum egy hétig tároljuk. Enyhén sós-cukros vízben főtt spárga mélyhűtőben 7-10 hónapon át is eláll.