Leszállásra kényszerített gép: Litvánia, Lengyelország és az FBI is vizsgálatot indított

A volt amerikai elnököt a végén még Joe Biden fogja megmenteni a börtöntől.

Hajmeresztő lehetőség tartja lázban a jobboldali szavazótábort Amerikában. Mi lesz, ha New Yorkban vádat emelnek Donald Trump ellen, akinek lakhelye Floridában van? Megtagadhatja-e Ron DeSantis republikánus kormányzó a kiadatást, fajulhat-e a helyzet odáig, hogy fegyveres szembenállásra kerüljön sor a Mar-a-Lago-i rezidenciánál? A kedélyeket az illetékes megyei ügyész próbálta lehűteni, világossá téve, hogy a kormányzónak nincs lehetősége megtagadni a kiadatást. Elhúzhatja a procedúrát, a végén azonban bíróság döntene és nem kérdés, hogy miképpen. Az alkotmány és a szökött rabszolgákról (!) szóló 1793-as törvény részletesen szabályozza a kiadatást. Florida tehát nem fog háborúba keveredni New Yorkkal, annál is kevésbé, mert Trump a nyári hőség elől átvonult New Jersey-be, ahol bedminsteri golfklubjában tölti a szezont. New Jersey-nek demokrata párti kormányzója van, ezért volt is némi kétség, hogy Trump egyáltalán megkockáztatja-e Florida elhagyását. Az igazságügyi minisztérium irányelvei szerint a hivatalban lévő elnök ellen nem lehet vádat emelni. Őt csak a kongresszus vonhatja felelősségre – ezt hívják impeachmentnek, amiből Trumpnak kettő is jutott, de végül mindkettőt megúszta. A volt elnököket nem illeti meg mentesség, de még nem volt rá példa, hogy bármelyiküket bíróság elé állították volna. A 45. elnöké lehet a kétes dicsőség, miután Trump ellen New Yorkban, Georgiában és Washington DC-ben is folyik eljárás, illetve a szövetségi vádemelés sem kizárt. A georgiai és washingtoni ügyek viszonylag egyszerűek. Előbbiben a választási eredmények megváltoztatására irányuló telefonhívásai, utóbbiban a január 6-i erőszakos eseményekben felbujtóként játszott szerepe miatt kerülhet bajba. Összetettebb a helyzet New Yorkban, ahol a pletykák szerint Cyrus Vance manhattani ügyész feni rá a kését. Az ő mandátuma csak az év végéig tart, ezért sietteti a dolgokat. Az egyik szál a választási kampány idején egy korábbi Playboy-modellnek, illetve egy pornószínésznőnek fizetett hallgatási pénz. Ez a kampányfinanszírozás szabályainak megsértése és David Cohen ügyvéd már börtönbüntetését tölti miatta, miközben ügyfele, akinek megbízásából mindezt elkövette, szabadon golfozhat. Egy másik potenciális bűncselekmény az elnök lányának, Ivanka Trumpnak tanácsadás címén átutalt több százezer dollár, miközben alkalmazottként fizetést is kapott apja cégében. A harmadik az a gyanú, hogy Trump önkényesen szabta meg ingatlanai értékét: amikor biztosítást kötött rájuk, akkor levitte a számokat, amikor hitelt akart felvenni, akkor feltornászta őket, ami kimeríti a csalás fogalmát. Ez még nem is minden, de ennyi is érzékelteti, milyen veszélyes a helyzet Trumpra nézve. New Yorkban a héten bejelentették az úgynevezett „vádesküdtszék” (grand jury) felállítását. Ez a testület hivatott dönteni arról, hogy az ügyészség által beterjesztett bizonyítékok elegendők-e a vádemeléshez. Alapesetben a vádesküdtszékcsak 1-2 hónapig működik és hetente egy ülést tart. New Yorkban most hat hónapos mandátumot kapott, heti három munkanappal. Az ügyészek közben erősen „masszírozzák” a mintegy félezer (!) céget összefogó anyavállalat, a Trump Organization pénzügyi vezetőjét, aki nyilván mindent tud. Allen Weisselberg 1973 óta dolgozik a családnak, de maga is kényes szituációban van, miután adóelkerülő trükkökkel fizetettek neki, amiről egykori menye mindent kitálalt az ügyészeknek. A sok rossz hír mellett egy jó: az igazságügyi tárca továbbra sem akarja kiadni azt a feljegyzést, amely a választásokba való orosz beavatkozás kivizsgálásának akadályozására Trump által elkövetett szövetségi bűncselekményekről még az ő kormányzása alatt készült. A jelek szerint Joe Biden elnök nagyon nem szeretné, ha társadalomátalakító tervei helyett minden Trump peréről szólna, ezért a végén még megmenti elődjét. Bár ennek is vannak korlátai: az államok vádjai esetében még ő sem adhat kegyelmet.