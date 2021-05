Görbicz királynő hattyúdala

A kézilabda egyik legnagyobb hatású női játékosának már csak két Bajnokok Ligája-mérkőzés van hátra a karrierjéből.

A vírus miatti korlátozások miatt félház, nagyjából ötezer néző előtt rendezik a hétvégén a Papp László Sportarénában a női kézilabda Bajnokok Ligája végjátékát, amelyben a Győri Audi ETO révén érdekelt a sportág hazai vonulata. Sőt, a Győr nem csupán az egyik szereplője lesz a négyes döntőnek, hanem címvédőként a sorozat egyik esélyese is egyben. A szombati elődöntő és a vasárnapi helyosztó lesz a Győr zsenijének utolsó két BL-mérkőzése (a zöldeknek a magyar bajnokságban még van mérkőzésük, de lehet, azon már nem lép pályára). Görbicz Anita pályafutásában azonban szinte érdektelen a mostani Final Four. Bárhogy is végződik a kaland, megítélésén, sportágra gyakorolt hatásán jottányit nem változat. Így is, úgy is ő volt és ő marad a sportág királynője. Karrierje alatt megszámlálhatatlan rekordot ünnepelhetett, ezek felsorolása csak a statisztikusoknak okoz örömöt. Az sokkal többet elárul egyéniségéről, amit első edzője mesélt róla, amikor tíz éves általános iskolásként először látta kidobós közben. Egy pillanat alatt megszervezte csapatát, magát a kulcspozícióba helyezte, a többieknek pedig megmondta, ki és hova álljon, a labdákat majd ő fogja adogatni nekik. Alighanem ez volt az a pillanat, amikor végleg eldőlt a sorsa. Hogy neki irányítania kell egy csapatot. És ezt pályafutása alatt csakis a Győrt szolgálva mindvégig megtette. A klubhűség ma már nem annyira fontos a világ élsportjában, Görbicz Anita mégis visszacsempészett valamit a régi idők ideájából. Hogy igenis számít, ha tartozol valahová, ha lokálpatriótaként felülír bármilyen kecsegtető ajánlatot is az együvé tartozás élménye. Görbicz Anita csak a Győr (és a válogatott) mezében lépett pályára, amiért nem sztár, nem ikon, hanem idol lett. Hatása, példamutatása generációkon átívelő etalonná nemesedik az évek múlásával. A szombati elődöntőben a Győr a francia Brest Bretagne ellen játszik. A felek abszolút egy súlycsoportban vannak, tudniillik a csoportmérkőzések során már osztották egymást: 25-25 és 27-27 lett a két összecsapás vége, ami igazolja az előbbi állítást. Az ETO rekordot jelentő, 55 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatnál tart a BL-ben, a szezon mégsem teljes: a hónap elején váratlanul súlyos csapást mért rá a Ferencváros a magyar bajnokságban (31-22), és ezzel rosszabb gólarányával lépéshátrányba került az NB I-ben. Az aranyérmet tegnap este végül az MTK legyőzésével meg is szerezte az FTC. A súlyos vereség után menesztették Danyi Gábor vezetőedzőt – akinek a nyári távozását már január elején bejelentették –, és július helyett már május közepén visszatért a kispadra a spanyol Ambros Martín, aki 2012 és 2018 között a Győr vezetőedzőjeként négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a bajnokságot és a Magyar Kupát pedig egyaránt ötször. „Nekem jobban tetszett volna, ha más körülmények között térek vissza, de amikor felhívott a klubvezetés, az egyetlen lehetőségem az volt, hogy segítsek a csapatnak, méghozzá nem nyártól, hanem kicsivel korábban. Mivel a vereség következtében nehéz helyzetbe került a klub, és Gábor, akit én nagyon tisztelek, már nem képezi a csapat részét, ez azt jelentette, hogy jönnöm kell, és segítenem kell a lányoknak, ami meglehetősen nagy motivációt jelentett, tehát természetesen igent mondtam” – fogalmazott a Sport Tv-ben Ambros Martín, aki határozottan leszögezte: „Gáborral mindig remek kapcsolatot ápoltunk és ápolunk. Remélem, hogy a jövőben is olyan baráti körülmények között tudunk beszélni, ahogyan az eddig is történt” – mondta Ambos Martín. A Brest erejét jelzi, hogy a francia bajnoki döntőben a hét góllal elveszített első mérkőzés után fordított az esélyesebb Metz ellen, és bajnok lett. A szlovén Ana Gros 118 találattal vezeti a BL góllövőlistáját, amelyen az első húszban négy győri található: Veronica Kristiansen (83), Estelle Nze Minko (79), Stine Oftedal (76) és Lukács Viktória (66). Így vagy úgy, a leglényegesebb talán mégis az: a Győrnek van egy Görbicze.