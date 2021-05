Újabb öt évig Deutsch Tamás az MTK Budapest elnöke

Csak egységes fellépéssel lehet elhárítani a labdarúgásra leselkedő veszélyeket, állapították meg az európai klubok csütörtöki tanácskozásán.

Harminchét ország labdarúgóklubjainak képviselői vettek részt azon a csütörtöki madridi konferencián, amelyre a Népszava is meghívást kapott. A felszólalók többsége videón jelentkezett be. A téma a koronavírus-járvány és a Szuperliga hatása a nemzetközi futballra volt. „Az elmúlt hetekben, hónapokban olyan rendkívüli események történtek a labdarúgásban, hogy ezek feldolgozása évekig is eltarthat – kezdte nyitó beszédében Javier Tebas, a spanyol élvonalbeli bajnokság, a La Liga elnöke. - Az európai profi futballt komoly veszély fenyegeti a nagy klubok részéről. A Szuperliga nem halt meg, ellenkezőleg.” Tebas nagyon élesen fogalmazott az alapítókról, és nem kímélte a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökét, Gianni Infantinót sem. „Minden új sorozat a nemzeti bajnokságoktól von el anyagi forrásokat. A Szuperliga kitalálói hülyének néznek minket, azt hiszik, nem vesszük észre, mindenki veszélybe kerül, ha ez a sorozat megvalósul - hangsúlyozta. - A nemzeti bajnokságok függetlensége sérthetetlen. Erről nem tárgyalunk, mert nincs miről egyeztetni. Egy klub, egy szavazat, ez az alapelv. Gratulálok a szurkolóknak és az UEFA-nak is, hogy nem tárgyaltak, hanem világosan és egyértelműen kifejtették álláspontjukat. Lehet, jogilag nem volt minden korrekt, de a futball léte volt a tét, ilyenkor nem lehet jogászkodni, cselekedni kell. A Szuperliga aljas támadás volt a labdarúgás ellen. Kitalálói modernizálásról beszéltek, de a valóságban csak arra törekedtek, hogy a labdarúgásba érkező pénzeket egymás között osszák el. A FIFA nagyon fontos szereplője a labdarúgásnak, de, ha olyan személy vezeti, aki tévúton jár, akkor ezt szóvá kell tenni. Gianni Infantino nem volt korrekt, először támogatta a Szuperligát, amikor látta, hogy nem indul el a sorozat, akkor ellene fordult. Felelős sportvezető nem csinálhat ilyet. Elismerte, hogy ő is találkozott és egyeztetett a Szuperliga kitalálóival, de erről nem tájékoztatta az UEFA-t. A Szuperliga szervezőit is becsapta, hiszen ők azt hitték, ha a FIFA elnöke támogatja őket, akkor nem kell tartaniuk senkitől és semmitől.” Tebas beszédét azzal zárta, hogy bár a Szuperliga terve elbukott, az ideológiája már legalább 20 éve létezik. Az élcsapatok komoly szerepét nem vitatta a nemzetközi futballban, de arra is felhívta a figyelmet: nem a kisebb klubokat kell megmenteni, nem nekik vannak több száz millió eurós adósságaik. „Nagyon tanulságos volt az elmúlt időszak, a koronavírus megmutatta, mennyire fontosak a barátaink, segítőink – jelentette ki videóüzenetében Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke. - Engem megnyugtatott a politikusok, médiumok, szurkolók reagálása a Szuperliga tervére. A sokszínűség erősít meg minket. A nagy klubok sem voltak mindig nagyok, a kisebbek nélkül nem nőhettek volna ekkorára. A többség belátta, hogy tévúton jár és visszakozott. A történtek megmutatták, hogy többet kell beszélnünk egymással.” Luigi de Siervo, az olasz liga elnöke azt mondta, az élvonal csapatainak többsége a kezdetektől ellenezte a Szuperligát, az élklubok viszont már harminc éve keresik a kitörés lehetőségét. „A világ tizenkét legnagyobb összegű tartozásával küzdő egyesülete próbálkozott a Szuperligával, mert a koronavírus-járvány következtében kiesett bevételeket nem sikerült más forrásból pótolni – hangoztatta a ligaelnök. - Kiderült, hogy a sportág nincs felkészülve egy olyan váratlan külső eseményre, mint a koronavírus volt. Bármilyen új sorozat úgy indítható el, hogy azzal megsértik a már működők érdekeit. A jövő feladata a fizetések szabályozása, kell egy felső határ, ellenkező esetben előbb vagy utóbb össze fog omlani a futballrendszer.” Richard Masters, a Premier League elnöke elnézést kért, amiért a Szuperliga tizenkét alapító csapata közül hat angol volt. „Az elsők között léptek vissza az angol klubok a Szuperligától és kértek elnézést a részvételükért ebben a projektben – mondta Masters. - Nem tehetünk úgy, mintha nem történt volna semmi, úgy kell kialakítanunk a szabályrendszereinket, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő. Egyetértek azzal, hogy a Szuperliga ötlete továbbra is jelen van, amivel szemben csak közösen, egy irányba tartva lehet fellépni. A szurkolókat jobban be kell vonni az egyeztetésekbe a sportág jövőjéről.” A vezető európai bajnokságok csapatai közül a németek nem vettek részt a Szuperliga alapításában. Fernando Carro, a Bayer Leverkusen elnöke szerint ez nem véletlen. „A német futballszurkolók nem fogadják el, hogy a csapatuk egy zárt versenysorozatban vegyen részt, ezzel minden egyesület tisztában van – hangsúlyozta Carro. - A német drukkerek semmit sem támogatnak, ami veszélyeztetheti a Bundesliga jövőjét. A kluboknak óriási szükségük van a szurkolóikra, nem teszik kockára, hogy a nézők elforduljanak tőlük, a létük függ a jegybevételektől.” A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy sokkal többet kell kommunikálni egymással és akkor lehet megakadályozni a Szuperligához hasonló tervek megvalósulását, ha mindenki egy irányba húz, aminek elérése azonban nagyon nehéz a különböző érdekek miatt.