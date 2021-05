Orbán érezte a szabadság leheletét London utcáin (videó)

Lassan a "közpénzek fekete lyuka" elnevezés sem lesz túlzás, mint a rendezvény szinonimája.

A korrupcióellenes szervezet szerint érdekesség, hogy nagyjából ennyit, 6 milliárdot hagynak nálunk egy átlagos évben a külföldi vadászok. Megjegyzik, a tárca támogatásainak listájában egyébként egyéb érdekességek is vannak. Ezek között megemlítik azt, hogy a 2020 októberében alapított Makronóm Nonprofit Kft.-nek rögtön a következő hónapban adtak kicsivel több mint egymilliárdot az "alapító okiratban szereplő közfeladat ellátására". A K-Monitor szerint a cég annyira friss, hogy hogy nem lehet róla sok információt fellelni - ugyanakkor tulajdonosa a Magyar Nemzeti Kereskedőház egyik korábbi vezérigazgatója és a munkatársak között is akadnak korábbi kereskedőházi alkalmazottak. A vadászati világkiállítás folyton-folyvást növekvő közpénzigényéről korábban már lapunk is beszámolt. A rendezvényhez egy hatalmas szarvasagancs-kapu is dukál majd. Ugyancsak friss hír , hogy az esemény kormánybiztosának kinevezett Kovács Zoltán feleségének korábbi üzlettársa is remekül jár a vadászati világkiállítással.