Hivatalos: Palkovics tárgyal a ferihegyi reptér üzemeltetésének visszaszerzéséről

A tizenhat éve 75 évre külföldi cégeknek privatizált Budapest Airportot az állam magyar befektetőkkel közösen venné kézbe.

Ismét többségi tulajdont szerezne a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető cégben a magyar állam – írja a Magyar Nemzet . A kormányközeli napilap szerint tárgyalások indulhatnak a 2005-ös privatizáció visszafordításáról. Emlékeztetőül: a fővárosi repteret üzemeltető Budapest Airportot (BA) 2005-ben, a Gyurcsány-kormány idején értékesítették, s a 75 évre megkötött koncessziós szerződés rendkívül erős védelmet biztosított a külföldi befektetőknek. A cikk szerint a repülőtéri szolgáltatásokból származó szinte minden bevétel és jövedelem az új tulajdonosokat illeti meg. Az állam mindössze az árbevétel fél százalékát kitevő éves vagyonkezelési díjban részesülhetne, de – emelték ki – a tulajdonos által végrehajtott repülőtéri fejlesztések finanszírozási kamatterhe miatt gyakran ebből sem látott egy fillért sem a hazai költségvetés. Amint azt a Népszava tavaly novemberben megírta, a koronavírus-válság kitöréséig „igazi pénzgyár” volt a ferihegyi repülőtér üzemeltetése: az elmúlt négy évben 70 milliárd forintnyi adózás utáni nyereséget zsebelhettek be a tulajdonosok. Csakhogy a koronavírus-járvány világszerte drasztikus mértékben vetette vissza a légi közlekedés teljesítményét. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a tavalyelőtti, 16 milliót felülmúló rekordértékhez képest 2020-ban háromnegyedével kevesebb, 3,8 millió utas fordult meg. Az üzemeltető jelenlegi tulajdonosai között a szakmai befektető mellett profitorientált befektetési és nyugdíjalapok is megtalálhatók, amelyek a jelenlegi helyzetben nyitottak lehetnek az értékesítésre. A Magyar Nemzet „iparági forrásokból” úgy értesült, a többségi tulajdon megszerzésének az előkészítése Palkovics László, az innovációs tárca vezetőjének a feladata lehet. A Népszava 2020 novemberében arról is beszámolt, hogy csaknem egy éve Jellinek Dániel, az Indotek Befektetési Zrt. vezérigazgatója magyar és kisebb részben amerikai befektetők nevében ajánlatot tett a BA megvételére. A Bloomberg szerint az ajánlattevő konzorciumban a hírek szerint a részben állami tulajdonban lévő Mol Nyrt. is ott volt. A jelek szerint a kormány szívének kedvesek a repterek, az állam épp most vásárolta meg a sármellékit. Igaz, ott más a motiváció: a járatok többek között Mészáros Lőrinc és Tiborcz István érdekeltségeire hordhatják rá a turistákat. ( Erről itt olvashat bővebben.