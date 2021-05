Lukasenka: a Nyugat újabb zavargásokat akar szítani az országban

“Thaiföld a szexturisták egyik kedvelt célpontja” - magyarázta Bus Szilveszter távozásának okait egy informátor.

Szabados életmódja miatt kellett hazarendelni Magyarország thaiföldi magyar nagykövetét - írja a hvg.hu.

A portálnak több, egymástól független külügyi forrás is megerősítette, hogy a lépés mögött olyan magánéleti okok húzódnak, amelyek csak valamelyest hasonlítanak az egykori perui nagykövet, Kaleta Gábor hazahívásához. Ugyanakkor szó sincs arról, hogy pedofília vagy esetleg más hasonló büntetőügy áll a lépés mögött, mivel nem áll eljárás hatálya alatt és bűncselekményt sem követett el. Értesülések szerint az Információs Hivatal derítette ki, hogy milyen szabadosan élt Thaiföld fővárosában a kirúgott diplomata. A tárca korábbi közlése szerint “ tisztségéhez méltatlan viselkedés” miatt kellett hazatérnie Bus Szilveszternek. A Kaleta-üggyel ugyanakkor annyi összefüggés mutatkozik, hogy a volt perui nagykövet botránya után a kolóniavédelemért is felelős Információs Hivatal (IH) informálisan a feladatául kapta a hasonló ügyek feltárását, és úgy tudni, hogy a bangkoki nagykövet magánéletével összefüggő “méltatlan viselkedést” is az IH detektálta.

“Thaiföld a szexturisták egyik kedvelt célpontja” – utalt a portálnak egy, az ügyre rálátó diplomáciai forrás arra, milyen okok húzódnak meg a döntés mögött.

Emlékeztetnek, Bus Szilveszter 2017 végén kapott nagyköveti megbízatást, előtte a külügyi tárca déli nyitásért felelős helyettes államtitkára volt, azelőtt szintén diplomáciai szolgálatot látott el: volt például nagykövet Jakartában, illetve Új-Delhiben is. Bangkoki nagykövetként legutóbb akkor került be a hírekbe, mikor tavaly novemberben koronavírus-fertőzést kapott Szijjártó Péter miniszter távol-keleti útja során. A Külgazdasági és Külügyminisztérium szűkszavúan csak annyit közölt, “Bus Szilveszter 1991 óta volt a Külügyminisztérium állományában. Bangkoki külszolgálata 2021. április 30-án lezárult, már nincs a KKM állományában”