Némileg lassul a járvány Ukrajnában

Kijevben tömeges oltóközpont nyílt szombaton egy kiállítási központban.

Ukrajnában szombatra kis mértékben tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, kevesebb mint 3100, a megelőző napinál több mint kétszázzal kevesebb új beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma viszont pontosan ugyanannyi lett, mint egy nappal korábban. A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 3096 új esettel 2 199 769-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekedés negyedik napja stagnálónak mondható, egy-kétszáz a növekményben a különbség, és harmadik napja csökken. Az elhunytak száma 156-tal 50 388-ra emelkedett. A megelőző napon pontosan ugyanennyien haltak bele a betegségbe. Az új halálos áldozatok száma a hét eleji kiugrás után ismét mérséklődő tendenciát mutat, két nappal korábban számuk 183, azelőtt viszont két napig kétszáz fölötti volt. Eddig 2 030 415-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem 10 200-an, az aktív betegek száma így több mint hétezerrel, 118 966-ra csökkent. Kórházba 1309 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző két napon számuk 1402 volt. A legtöbb új beteget, 377-et megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben regisztrálták. Közben Kijevben tömeges oltóközpont nyílt szombaton a Nemzetközi Kiállítási Központban, ahol azokat oltják be, akik előzőleg feliratkoztak a Gyija elnevezésű internetes várólistára, így telefonon tudják előre értesíteni őket. Az UNIAN hírügynökség közlése szerint a Coronavac nevű kínai oltóanyagot kapják meg. Hasonló oltóközpont nyílik még szombaton a nyugat-ukrajnai Lvivben (Lemberg) és a déli országrészben lévő Odesszában, mindkét városban egy stadion területén. Az egészségügyi minisztérium szombati közlése szerint Ukrajnában az oltási kampány február 24-i kezdete óta mostanáig 1 008 857-en kapták meg valamely koronavírus elleni vakcina első, 123 964-en a második dózisát is. Pénteken 16 815 embert oltottak be. Ukrajna a coronavirus.app szombat délutáni adatai szerint a 16. legfertőzöttebb terület azon államok közül, ahol megjelent a koronavírus.