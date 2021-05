A Szputnyik V uniós engedélyeztetését sürgeti Söder

Ujhelyi István EP-képviselő szerint a rezsim idei bűnei között van a Klubrádió elhallgattatása és az önkormányzatok ellehetetlenítése, kifosztása is.

Az Európai Bizottság (EB) az Európai Parlament (EP) nyomására várhatóan egy-két héten belül bemutatja a jogállami mechanizmus alkalmazására vonatkozó iránymutatásokat. Vagyis azt, hogy pontosan milyen esetekben, milyen indokkal indítható el az eljárás – írja az Orbán Viktor miniszterelnökhöz címzett, Facebook-oldalán közzétett nyílt levelében Ujhelyi István. A szocialista EP-képviselő szerint az Európai Unió Bírósága gyorsított eljárásban tárgyalja majd a jogállamisági mechanizmus ügyét, és döntését követően minden rendelkezésre áll majd ahhoz, hogy objektív szempontok alapján a jogállamiságra fittyet hányó tagállami kormányok ellen formailag is elindulhasson a mechanizmus; ha arra szükség lesz.



„Ficsúrok! Disznósajt ide, pörköltszaft oda; ezt azért nehéz lesz a »gonosz Brüsszel« elleni történelmi győzelemként eladni” – fogalmaz.

Az ellenzéki politikus, vagy ahogyan magát nevezi, „radikális európai demokrata” felidézte, hogy tavaly év végén Orbán Viktor azzal fenyegette meg Európát, hogy megvétózza az 1074 milliárd euró értékű következő hétéves uniós költségvetés és a 750 milliárd eurós újjáépítési alapot. Szerinte nem kevesebb, mint 18 500 milliárd forintnyi, Magyarországnak járó európai uniós forrást tett kockára, csak azért, mert attól tartott, hogy a Fidesz feudális rendszerének kiépítése miatt hazánk nem állná ki a jogállamiság próbáját. Felteszi a kérdést:



„Mi ez, ha nem egy egyértelmű és világos beismerő vallomás Orbántól?”

Ujhelyi háromszázadik alkalommal „kongatja a harangokat”, hívja fel a figyelmet „a rezsim bűneire”. Nyílt leveleit azóta jelenteti meg, mióta Orbán Viktor 2014-es tusványosi beszédében meghirdette az illiberális államot. Most figyelmezteti is a kormányfőt:



„Orbán Viktor vagy felhagy a NER-holdudvar kitömésével, az uniós források nettó ellopásával, a Balaton arcátlan felvásárlásával, a nyilvánosság tudatos megfojtásával, az igazságszolgáltatás aljas befolyásolásával, az állami vagyon szervezett kirámolásával vagy lemondhat az uniós forrásokról. Tik-tak. Szorul a hurok.”

Hozzáteszi azt is, hogy miközben a jogállamisági mechanizmus elindulásához napról-napra közelebb kerülünk, az unió soros portugál elnöksége a napokban jelentette be, hogy június 22-én újabb meghallgatást szervez a 7-es cikkely szerinti eljárás keretében. Ezt követően pedig az EB be fogja mutatja az éves jogállamisági jelentését, amely egy objektív keretrendszerben, azonos szempontok alapján vizsgálja a jogállamiság helyzetét unió szerte, egységesen, mind a 27 tagállamban.