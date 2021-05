Ősszel zárulhat a Balatoni Bringakör

Falutáblától falutábláig 997 méter és 74 centiméter: ennyi hiányzik, hogy teljes legyen a Balatoni Bringakör, ám Balatonrendesen húsz év alatt sem sikerült megépíteni a bicikliút hiányzó szakaszát. Az idén ez változhat.

- Röhej, hogy húsz év alatt nem sikerült egy kilométernyi bicikliutat megépíteni, mert valahogy mindig akkor fogyott el a pénz, amikor mi szóba kerültünk – mondta Tamás a balatonrendesi Bányász utcában, miután eligazított egy eltévedt kerékpárost, aki a Balatoni Bringaút helyi szakaszát kereste lihegve a hegyre kapaszkodva. – Sokan járnak így – intett a visszaforduló biciklista után a középkorú férfi -, mert a pálkövei elágazónál véget ér a hivatalos kerékpárút, s a falu másik végéig nincs is kijelölt szakasz, így a 71-es főúton, illetve a járdán kell átkerekezni Balatonrendesen. Pedig a bringakör húsz évvel ezelőtti tervezésekor a nyomvonal a Balaton legkisebb, bő másfélszáz fős települését is érintette volna, csakhogy 2001-ben a falu első blikkre nem vállalta a cirka nyolcmillió forintos költség rá eső részét, 20 százalékot – azaz 1,6 millió forintot –, aztán addig-addig morfondíroztak rajta, míg végül elhúzódott a tervezés, s Balatonrendes kikerült a programból. A szakasz így nem épült meg, csak a kerékpárút majdani vasúti átjárója, melyet aztán funkció híján később vissza is bontottak. Ráadásul a 2009-ben, a helyi építési szabályzat módosításakor a rendezési tervből – érthetetlen módon – kimaradt a bicikliút, melyet évekkel később sikerült csak ismét visszarakni, persze ehhez megfelelő tervek kellettek plusz summáért – az a hajdani 1,6 milliós beruházás már csak szép álom maradt…

Sok bringást kell útba igazítani Balatonrendesen Fotó: Röhrig Dániel / Népszava

Az évek tehát teltek, a kerékpárosok pedig értetlenkedtek, miért ér véget Ábrahámhegy, illetve Révfülöp határában a bicikliút, s jobb híján az északi part főútján küzdötték le a hiátust, illetve a bátortalanabbak a járdán, nem kis bosszúságot okozva ezzel a helybelieknek. Esetleg felkanyarodtak a hegyre, mivel azt hitték, a közeli Balatonszepezdhez hasonlóan a gerincen és a falu kis utcában kanyarogva vezet az út. - Csak az óriási szerencsének köszönhető, hogy eddig még nem történt komoly baleset – vélekedett Marika néni –, s nemcsak a főúton, hanem a járdán is, ahol a gyalogosok, babakocsisok, kisgyerekek között mennek a biciklisek. Esések persze voltak, a leggyakrabban éppen a biciklisek keverednek össze. - Eddig tényleg nem történt nagyobb sérülés – mondta Lenner István polgármester, aki most bizakodó, a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. idei kerékpárút-fejlesztési tervében ugyanis Balatonrendes is szerepel. A hazai kerékpárút-hálózat részeként a Balatoni Bringaút 2018 év elejével került a Magyar Közút üzemeltetésébe, a 201,9 kilométeres – ebből 95,1 kilométer önálló bicikliút – út felújítását 2019-ben kezdték meg, s eddig nagyjából 70 kilométernyi szakasz újult meg. Az idén 1,3 milliárd forintból folytatódott a rekonstrukció, jellemzően a tópart délkeleti részén – Balatonakarattyától Balatonlelléig -, illetve az északi oldalon Balatonkenese és Gyenesdiás között. És a tervek szerint ősszel megkezdődhet a még hiányzó balatonrendesi szakasz megépítése is, melynek a közbeszerzési felhívás szerint 9 hónap alatt be is kell fejeződnie. - Ahogyan az Ábrahámhegy felől érkező bicikliút esetében, úgy nálunk is a vasút mellett vezet majd a kerékpárút – magyarázta Lenner István. – Önkormányzati területet nem érint, magánkézben, illetve a vasút kezelésében álló településrészen vezet majd át. Vagyis ebben is sikerült előrelépni, ugyanis húsz éve a MÁV-val sem sikerült egyezségre jutni az átadandó területekről, vagyis tényleg van remény, hogy megépüljön az eddig még hiányzó, falutáblától falutábláig 997,74 méteres szakasz, s teljessé váljon a Balatoni Bringakör. Melynek kivitelezési tervei készek, s a közbeszerzési eljárását is kiírták már, ahogyan erről lapunkat a NIF Zrt. tájékoztatta, ám ennek lezárultáig az építési költség és az átadás várható időpontja sem ismert.