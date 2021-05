ZDF: Orbán döntött a telt házról

A verseny történetében ritkán fordult elő, hogy ilyen nagy különbségek legyenek az élen végzők között.

Egy szurkolókkal zsúfolásig megtelt Dóm tér várta a Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny befutóját május utolsó vasárnapján. Három hét kemény küzdelem után a milánói időmérő szakasz inkább formalitásnak számított az összetett verseny szempontjából. A Giro történetében ritkán fordult elő, hogy ilyen nagy különbségek legyenek az élen végzők között, a 10. helyezett majdnem 19 perc hátránnyal zárta a versenyt az első Egan Bernalhoz képest. A kolumbiai kerékpáros másodszor nyert Grand Tour-versenyt, a 2019-es Tour de France-győzelme után. Az első helyezettnek járó rózsaszín trikót a 9. szakaszon nyerte el és onnan végig meg tudta őrizni első helyét. Bár ő volt a nagy esélyes, az utolsó szakaszokra már kezdte elhagyni az ereje, ám az Ineos-Grenadiers csapat gyönyörű összjátékénak köszönhetően át tudta küzdeni magát a nehéz szakaszokon. A milánói záró etapot csapattársa Filippo Ganna nyerte meg, annak ellenére, hogy defektet kapott a szakasz vége felé. Az összetett verseny második helyezettje nagy meglepetésre Damiano Caruso (Bahrain Victorious) lett. Caruso évekig Vincenzo Nibali húzó embereként dolgozott, így az olaszok nagyon örülnek neki, hogy végre sikerült elérnie egy szép helyezést. A nagy vesztes a harmadik Simon Yates (BikeExchange), a brit volt Bernal első számú kihívója. A nyitó két hétben megbújt a háttérben, mindenki azt hitte, csak el akarja takarni az erejét, megnyerte a 19. szakaszt, de végül nem tudta behozni a hátrányát a kolumbiaival szemben. A fiataloknak járó fehér pólót szintén Egan Bernal szerezte meg, a ciklámen pólót a nagy esélyes Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), a hegyi pontversenyt Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) nyerte.

Bernal egyébként a rózsaszín trikót pont Valter Attilától szerezte meg. A magyar kerékpáros nagy meglepetésre 3 napig tudott vezetni összetettben és végül a nagyon előkelő 14. helyen végzett. A magyar sportolót nagyon megszerették az olasz szurkolók, és ahogy a Giro haladt előre, egyre több magyar zászló tűnt fel az utak mentén. A magyar érdekeltségű Eolo-Kométa csapat is kiválóan szerepelt, egy történelmi szakaszgyőzelmet is elért Lorenzo Fortunátóval a Zoncolan hegyen, az olasz kerékpáros összetettben a 16. helyet szerezte meg. Az Eolo-Kometa magyar kerékpárosa, Dina Márton, élete első Grand Tourját be tudta fejezni és 100. lett. A 184 indulóból 143-an fejezték be, sokan esések, sérülések miatt voltak kénytelenek elhagyni a versenyt, így járt a nagy esélyesek közül a belga Remco Evenepoel is. Csapattársa, João Almeida sokáig segítette őt, amikor már saját tempójában mehetett, akkor odaért összetettben a hatodik helyre.