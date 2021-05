Mázlijuk van a focirajongó képviselőknek: az Eb-hez igazították a parlamentet

A T. Ház tavaszi ülésszakának vége június közepénél rendszerint tovább tart. Kivéve, ha labdarúgó EB-t rendeznek. Idén a Fidesz-frakció és az államapparátus munkáját is felpörgették.

Érdekes egyezést találtunk a parlament aktuális tavaszi ülésszakainak menetrendje, illetve a magyar labdarúgó válogatott Európa-bajnoki mérkőzéseinek időpontja között. A parlament előre meghatározott rend szerint ülésezik az őszi-téli, illetve a tavaszi-nyári időszakban is. Előbbi rendszerint szeptember második, vagy harmadik hetében kezdődik és december közepéig tart, majd ezt követően februárban találkoznak ismét a képviselők és június végén, július elején fejezik be a politikai évet. Rendszeresen előfordul az is, hogy az előre tervezett menetrenden felül még rendkívüli ülésnapokkal is meghosszabbítják a parlamenti időszakot. Most azonban már csak két hetet kell kibírniuk a frakciók tagjainak, és aki szeretne, mehet szabadságra – akár a magyar válogatott meccseit is megnézni a Puskás Arénában, vagy Münchenben. (A Németország-Magyarország mérkőzésre ott kerül majd sor.) Idén ugyanis június 15-én lesz az utolsó rendes ülésnap és – mint több kormánypárti politikustól is megtudtuk – nem terveznek rendkívüli ülésnapokat. Június 15-én még egy sor törvényt – köztük a Fudan egyetemről szólót – megszavaznak majd napközben, de este hatra biztosan vége lesz a munkának, ekkor kezdődik majd a Puskás Arénában a Portugália elleni meccs. Egy parlamenti vezető azt mondta lapunknak, a Fidesz frakció tagjait és információi szerint az államapparátust is már idejekorán figyelmeztették, minden olyan jogszabálytervezetnek, melyből még a tavaszi ülésszakban törvénynek kell születnie, úgy kell elkészülnie, hogy a törvény szerinti menetrendben tartható legyen a legkésőbb június 15-i végszavazás. A magyar csapat legutóbb öt éve szerepelt Európa Bajnokságon Franciaországban, akkor az első meccset 2016. június 14-én este hatkor játszották Bordeaux-ban Ausztria ellen. Abban az évben június 13-án volt az utolsó tavaszi parlamenti ülés, ekkor fogadták el többek között a 2017-es költségvetést és módosították a 2016-ost is. Másnap Orbán Viktor már a Matmut Atlantique stadion VIP-páholyában szurkolt több kormánytaggal. Az ellenzék ugyan július 20-ra kezdeményezett még egy rendkívüli ülésnapot, de mivel a kormánypárti képviselők nem mentek el, határozatképtelen volt a Ház. A 2014-18-as és a 2018-tól máig tartó választási ciklus tavaszi ülésszakait nézve minden évben tovább dolgoztak a képviselők június közepénél. (A 2014-es és a 2018-as év választási év volt, rendhagyó menetrenddel, így ezeket nem vettük figyelembe.) 2015-ben eredetileg ugyan június 15-ig tartott volna a tavaszi parlamenti évad, de július 6-ig még rendkívüli ülések voltak, ezen a napon fogadtak el törvényt például a határzárról, vagy a Magyar Fejlesztési Bankról, de magát az országgyűlési törvényt is módosították. 2017-ben június 23-ig kellett az országgyűlésbe járniuk a honatyáknak, az utolsó nap még megszavaztak például egy Simicska Lajos hirdetési cégének keresztbe tevő jogszabályt a „városkép védelme érdekében”. 2019-ben eleve július 12-ig tervezték a tavaszi ülésszakot, a 2020-as költségvetést is csak ekkor fogadták el. Tavaly szintén július közepéig tartott a munka, 14-e volt az utolsó ülésnap, plusz egy sikertelen kísérlet augusztus 3-án egy ellenzéki vitanapra, amire a Fidesz-KDNP képviselői természetesen nem mentek el. A furcsa egybeesésekről megkérdeztük Kövér Lászlót, és Havasi Bertalant, Orbán Viktor sajtófőnökét is, de nem kaptunk választ. A Fidesz frakció sajtóosztálya kérdésünkre egy sírva nevetős szmájlit küldött csak – kétségtelenül új formát adva a sajtómegkeresésekre adandó válaszoknak.