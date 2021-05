Változott Magyarország rizikóterületi besorolása

Május 30-tól a német hatóságok megváltoztatták Magyarország rizikóterületi besorolását, ezért - egy kivétellel - a Magyarországról Németországba beutazó személyeknél megszűnnek a beutazási korlátozások - olvasható a Külügyminisztérium weboldalán.

Vagyis nincs szükség előzetes regisztrációra, tesztre, karanténra; feltéve, ha nem repülővel utazik valaki. Repülős utazásnál ugyanis továbbra is szükséges a teszt vagy az oltási igazolvány bemutatása. Horvátország is újabb engedményeket tett a beutazásra: minden oltást elfogadnak, ugyanakkor a védettségi kártyát és a papír oltási igazolást is fel kell mutatni, amelyen mindkét oltási dátum szerepel. Csehországból viszont már az is beutazhat Horvátországba, akit egyszer oltottak. Önmagában a magyar védettségi igazolványt azonban sok helyen nem fogadják el, mivel abból az oltások típusa nem derül ki. A Demokratikus Koalíció (DK) ezért az Európai Bizottsághoz fordult, hogy kiderüljön, hogyan utazhatnak azon országok polgárai, akiknek "a kormánya eltitkolja, hogy milyen vakcinát kaptak". A DK európai parlamenti képviselője, Rónai Sándor szombati sajtótájékoztatóján azt mondta: a kormány hiába köt egyéni alkukat, mindenhova nem lesz érvényes a magyar oltási igazolvány. Az ATV Híradójának nyilatkozó turisztikai szakértő, Szalai Edit szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy utazáskor érdemes mindenkinek az oltási lapját is magával vinnie a védettségi igazolvány mellett. Szijjártó Péter külügyminiszter szombaton jelentette be: egy újabb megállapodás eredményeként keddtől Moldovába is szabadon, karantén és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak a magyarok. A magyar védettségi igazolványt elfogadják még Bahreinben, Csehországban, Észak-Macedóniában, Georgiában, Mongóliában, Montenegróban, Szerbiában, Szlovéniában és Törökországban is. A péntek éjjel megjelent Magyar Közlönyben pedig az is szerepel: ha egy külföldi személy a labdarúgó Európa-bajnokság budapesti meccseire érkezik, neki elég csak a jegyét felmutatnia, ugyanolyan jogok illetik meg, mint a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket. A járványadatokban egyébként a hétvégén is további javulás volt megfigyelhető. A vasárnapi adatközlés szerint 350 volt az új fertőzöttek száma, az aktív fertőzöttek száma pedig 78 625 főre csökkent (legutóbb február 18-án voltak szintén ugyanennyien). Elhunyt 19, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 728 főre emelkedett. Kórházban 965 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 114-en voltak lélegeztetőgépen. A kórházban ápoltak száma legutóbb tavaly október 9-én volt hasonló, akkor 933 koronavírusos beteg szorult kórházi ellátásra.