Komptűz Indonéziánál: 274 embert mentettek ki a lángok közül (videó)

A koronavírus-járvány miatt tavaly visszaesett idegenforgalom növelésére a csehek hamarosan már egy oltással is utazhatnak déli szomszédunkhoz.

Horvátország további engedményeket tesz a nyári turisztikai idény megmentésére, a csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben – írta a helyi sajtó vasárnap. Arról, hogy a cseh turisták 22 nappal az első oltás után már korlátozások nélkül átléphetik a horvát határt, Gordan Grlic Radman horvát és Jakub Kulhánek cseh külügyminiszter tett bejelentést szombaton Zágrábban. A részletekről a jövő héten még egyeztet a két szaktárca. A külügyminiszteri találkozó apropóját az adta, hogy a hétvégén idén először megérkezett a horvát tengerpartra a Prága-Brünn-Pozsony-Budapest-Zágráb-Rijeka-Split között közlekedő cseh vonat, több mint háromszáz cseh, szlovák és magyar turistával, valamint harminc újságíróval. A járatra, amely júniusban és szeptemberben hetente háromszor, júliusban és augusztusban pedig naponta közlekedik majd, eddig már 35 ezer jegyet eladtak. Nikolina Brnjac turisztikai miniszter bejelentette: hétfőn osztrák kollégájával is tárgyal a könnyített határátlépésről, de más országokkal is felveszik a kapcsolatot. A napi adatokkal monitorozó eVisitor rendszer szerint pénteken 85 ezer turista tartózkodott az országban, ez közel négyszerese a tavalyinak. Míg 2020-ban 22 ezer, 2019-ben, a világjárvány előtt pedig 230 ezer turista volt ugyanebben az időszakban Horvátországban. Turisztikai szakemberek a tavalyinál jobb idegenforgalmi idényre számítanak, a 2019-es rekordév forgalmának legalább 60 százalékára.