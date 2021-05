257 köbméter szemetet szedtek ki a Szamosból

A nemrég megalkotott, létező legfehérebb festék is segíthet a zöldítésükben.

Több energiát használnak fel az újépítésű, modern felhőkarcolók, mint az alacsonyabb, régebbi épületek – derült ki egy új kutatásból. Az Adrian Smith + Gordon Gill Architecture klímatudatos építészeinek és mérnökeinek elemzése szerint a négyemeletes társasházak használják fel a legkevesebb energiát háztartásonként, mivel itt a lakások minimum egy-két falon osztoznak – írta az NRGReport . A liftek, amelyeket a magas épületekbe kötelező építeni, az energiafelhasználás akár 10 százalékáért is felelősek lehetnek. A többemeletes épületekben lévő ventilátorok a fűtési, hűtési és szellőztetési rendszereken keresztül forgatják a levegőt, a szivattyúknak pedig több száz méter magasra kell feljuttatniuk a vizet. A nagy ablakok sem praktikusak, mert nyáron beengedik a meleget, ami télen viszont kiszökne, ha mechanikai megoldásokkal nem küszöbölnék, ez pedig szintén növeli a szén-dioxid-kibocsátást. Egy másik kutatócsoport is hasonló eredményre jutott: a londoni UCL Energy Institute vizsgálatában 611 angliai és walesi irodaház villany- és gázszámláit elemezve az derült ki, hogy a tíz- vagy annál is több emeletes épületek négyzetméterenként 76 százalékkal több áramot fogyasztottak, mint az ötemeletes és az annál alacsonyabb épületek. Minden egyes emelet akár 2,4 százalékkal is növelheti a villamosenergia-felhasználást és 2,9 százalékkal a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását. Mint megírtuk , a valaha készített legfehérebb festék segíthet az épületek hűtésében. Ez visszaveri a napfény 98 százalékát és az infravörös hőt a légkörön keresztül az űrbe sugározza. A festék a teszteken a környező levegő hőmérsékletnél 4,5 Celsius-fokkal hidegebbre hűtötte le a felületeket még közvetlen, erős napsugárzás esetén is, ami csökkenti a légkondicionálók szükségességét, így a működtetésükkel járó szén-dioxid-kibocsátást.