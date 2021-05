A baleset miatt indult bírósági tárgyalás még tart, az ügyészség a Viking Sigyn szállodahajó ukrán hajóskapitányát teszi felelőssé a tragédiáért.

„2019. május 29-én a Hableány turistahajó összeütközött a Viking Sigyn hajóval. A baleset során 26 koreai utas és a 2 fős magyar személyzet a hullámsírban lelte halálát.” – ez a felirat olvasható koreai, magyar és angol nyelven azon az emlékművön, amit hétfőn, két nappal a tragédia második évfordulója után avattak fel. A Margit híd pesti hídfőjénél álló, hét méter hosszú, közel két méter magas, sötét gránittömb Duna felőli oldalára vésték fel az áldozatok nevét – alig néhány tíz méterre attól a helytől, ahol másodpercek alatt elsüllyedt a sétahajó. A folyó felé magasodó emlékművet a rakpart szélén egy kisebb, enyhén lejtő gránittömb egészíti ki, amit többen úgy értelmeztek: a kompozíció a kis Hableány és a hatalmas szállodahajó ütközés előtti pillanatát szimbolizálja. – Kétségkívül utal az esemény drámaiságára az, hogy a két kőtömb megbillen – mondta a Népszavának Földes László, Ybl-díjas építész, aki koreai alkotótársával, Jong Ruhl Hahn-nal készítette az emlékművet. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kisebb gránitelemnek más szerepet is szántak: – A baleset utáni hetekben emberek százai helyeztek el virágot, mécsest ezen a helyen, ezért szerettük volna, ha ezt a spontán emlékhelyet is megidézi az alkotás. Az emlékművet eredetileg május 29-én, a baleset második évfordulójának napján tervezték felavatni, de a kormánysajtó közlése szerint a dél-koreai küldöttség az utazási korlátozások miatt csak hétfőre tudott Magyarországra utazni. Az avatást meglepő módon nem hirdettek meg előre, arról Budapest vezetését sem tájékoztatták. Az emlékmű avatásán az MTI jelentése szerint Csö Csong Mun, a Koreai Köztársaság külügyminiszter-helyettese – miután köszönetet mondott a hatóságoknak az áldozatok megmentéséért, felkutatásáért tett erőfeszítésekért – reményét fejezte ki, hogy a baleset után indult bírósági eljárás megnyugvást hoz a hozzátartozóknak, és a pandémia elmúltával, a baleset harmadik évfordulóján már ellátogathatnak Budapestre. Arról is szólt: továbbra is feladatuknak tekintik a tragédia máig eltűntként kezelt áldozatának a felkutatását, hogy visszaadják a családjának. A magyar kormányt Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára képviselte. Mint fogalmazott, egész Magyarországot megrendítette a hajóbaleset, és emberfeletti erőfeszítést tettek mindazok, akik részt vettek a mentésben és az áldozatok felkutatásában. A baleset miatt indult bírósági tárgyalás még tart, az ügyészség a Viking Sigyn szállodahajó ukrán hajóskapitányát teszi felelőssé a tragédiáért.