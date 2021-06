Fucsovics és Babos is megőrizte helyét a világranglistán

A magyar teniszező három szettben győzte le a francia Gilles Simont.

Fucsovics Márton a hazai közönség előtt szereplő Gilles Simon legyőzésével a második fordulóba jutott a francia nyílt teniszbajnokság férfiversenyében vasárnap. A világranglistán 44. magyar játékos nagyszerűen kezdte a mérkőzést: ellenfelének nem sok esélyt adva, két brékkel 4:0-ra meglépett. A folytatásban magára talált ugyan a 69. helyen álló francia veterán, aki kétszer is elvette riválisa szervagémjét, de Fucsovics végül 55 perc után szettelőnyre tett szert. A második játszma a magyar szempontjából hasonlóan jól, 4:0-val indult, azonban lényegesen simábban alakult, miután ezúttal nem bukott el adogatójátékot. A szorosabb és küzdelmesebb harmadik játszmában Fucsovics 2:1-es vezetését követően került brékelőnybe, amit azonban 4:2 után Simon elvett tőle, majd a francia úgy alakította 5:5-re az állást, hogy közben meccslabdát is hárított. A végjátékban Fucsovics újabb meccslabdát vétett, így a döntés a rövidítésre maradt, amelyben aztán 7-5-re jobbak bizonyult. Az összecsapás 3 óra 14 percig tartott. Az MTK játékosa eddigi egyetlen találkozójukon, tavaly Kölnben 6:0, 6:3-ra kikapott a 14 ATP-tornagyőzelemmel büszkélkedő Simontól - aki volt már hatodik is az ATP-rangsorban -, de ezúttal sikerült visszavágnia.



„Úgy mentem neki ennek a mai mérkőzésnek, hogy nem én vagyok az esélyes” – mondta Fucsovics Márton az Eurosportnak . A hazai közönség előtt szereplő ellenfeléről úgy fogalmazott, nagyon tapasztalt. Felidézte, a harmadik játszma végén begörcsölt a lába, de „a rövidítésre már javult a helyzet, így meg tudtam nyerni a végjátékot".

„Nem ez volt a legjobb meccsem, a második játszmában sikerült jól teniszeznem, a többiben pedig nagyon küzdöttem, szerencsére a kulcspillanatok nekem kedveztek" – tette hozzá.

Megjegyezte, hogy bár a közönség nem az ő oldalán állt, a nézők már nagyon hiányoztak, „egy ilyen 3-4 órás meccset egyszerűen nem is lehet kibírni nélkülük”.

A magyar játékos a második fordulóban a 34 éves olasz Fabio Fogninivel találkozik, a világranglistán 29. játékossal eddig háromszor mérkőzött meg: egyszer legyőzte, kétszer kikapott tőle. Legutóbb a 2019-es wimbledoni GS-torna második fordulójában maradt alul vele szemben, amikor emlékezetes, ötjátszmás nagy csatában 3 óra 43 perc alatt szenvedett vereséget. A 29 éves Fucsovics - az idei főtábla egyetlen magyarja - tavaly a nyolcaddöntőig menetelt a Roland Garroson, akkor az orosz Andrej Rubljov állította meg csaknem négyórás mérkőzésen.