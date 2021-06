Karácsony fiatalokat buzdít a szombati Diákváros-tüntetésre

Kedd reggelre 174 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 712-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma

A beoltottak száma 5 176 630, közülük 3 655 647-en már a második oltásukat is megkapták. A magyar lakosság 53 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 37 százalékos átlaggal. A regisztráltak száma 5 millió 236 ezer és 91 százalékuk meg is kapta az oltást. Amint az már a múlt héten bejelentették : Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns. Mint kiemelték, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Ma újabb Pfizer és Janssen vakcinaszállítmányok érkeznek. Jelenleg Pfizer, Sinopharm, korlátozott mennyiségben még Szputnyik és egyes oltópontokon Moderna oltás is foglalható.