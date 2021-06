A Petőfi-emlékév 9 milliárd forint állami támogatást kap a kormánytól

A hosszúra nyúlt járványos időszak után felértékelődtek a nyári szabadtéri helyszínek. Összeállításunkban a jelentősebb nyári teátrumok vezetőit kérdeztük a nyitásról, a tervezett programokról.

Folyamatosan készültünk a nyitásra, a magyar művészekkel, társulatokkal, együttesekkel, és a külföldi közreműködők jelenlétét is tudjuk biztosítani – fogalmazott Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad igazgatója. – Két zongoraművész Arthur és Lucas Jussen Hollandiából, a Verdi Opera gálára Maria Grazia Schiavo szoprán Olaszországból, Arthuro Chacon Cruze Amerikából, a Herve Koubi tánc-társulat Franciaországból, Szergej Polunin Oroszországból érkezik. A Margitsziget szabadtéri színház ma a legbiztonságosabb előadóhelynek számít, de mindent megteszünk, hogy visszacsábítsuk a közönséget, természetesen az érvényes jogszabályok szerint a védettségi kártyával rendelkezőket tudjuk fogadni. A Margitszigeti Színház három ezres nézőterére a gördülékeny beléptetés érdekében külön céggel szerződtünk, amely a nézők okmányait ellenőrzi., de a 26-os busz járatsűrítésével, különjáratokkal is segítjük majd a nézőinket a rugalmasabb közlekedés érdekében. Június 3-tól szeptember 20-ig negyven előadást tervezünk. Színes és gazdag műfaji kínálattal jelentkezünk: a Nemzeti Filharmonikusok koncertjétől a Carmen operáig, a Raszputyin balettól, a Puskás a musicalen át a Csókkirály show, a Budapest Klezmer Band, Caramel, Demjén, Dés, Geszti és a Fenyő könnyűzenei koncertekig sokféle ínyencséget tűzünk műsorra. Hervé Koubi világhírű együttese az Odüsszeia című tánceposszal, a Vígszínház a Kabaréval, a Budapesti Operettszínház a Hegedűs a háztetőn című előadással jön hozzánk és nálunk látható majd szeptember elején a Nikola Tesla életéről szóló musical show is.



Dalok a kamrából

A Városmajori Szabadtéri Színpad nem csak új programmal (hetvenkét produkció), hanem megújult, modern, nézőtérrel is várja majd a közönséget – közölte Benkő Nóra igazgató. Megújult a nézőtér borítása, illetve új székekkel rendezték be a játszóhelyet, a befogadóképesség azonban nem változott, vagyis nyolcszáz főt képesek vendégül látni egy este. A nézőtőteret fedő sátras megoldás is maradt egyelőre. Ami a beléptetést illeti, az eddiginél több bejáratot nyitnak majd. - Sokan jelentkeztek be hozzánk, hogy szívesen játszanának nálunk- ennek igyekszünk megfelelni, emellett folytatjuk a tavaly elkezdett kertmozi programunkat – mondta az igazgatónő. - Megtartottuk a Színházi Szemlét, sőt ezt szeretném egy fesztivállá is bővíteni, amikor a hazai és határon túli társulatokkal találkozhatnak a nézők. A szemle előadásait Peremartoni Krisztina művészeti tanácsadó válogatta. Együttműködünk idén mások mellett az Orlai Produkciós Irodával, a Radnóti Színházzal és a Játékszínnel. A saját bemutatóink elsősorban a járvány utáni helyzetre reflektálnak: a Pesti Magyar Színiakadémia diákjai az Ahogy tetsziket gondolják tovább, kortárs versekkel, aktuális szövegekkel Beck Zoltán zenéjével, illetve a Soharóza Dalok a kamrából című előadása. Fellép majd a Duma Színház társulata, illetve nálunk rendezik meg a Margó Irodalmi Fesztivált, amely egy teljesen új profil, illetve együttműködés.



Összevont szegedi nyár

A Szegedi Szabadtéri Játékok az idén ünnepli kilencvenedik születésnapját, hiszen 1931-ben indult el. Nemrég a szegedi önkormányzat szervezeti összevonást hajtott végre, a Szegedi Nemzeti Színházat összevonta a szabadtéri játékokkal, és a REÖK Palotával. Barnák László a teátrum főigazgatója irányítja a komplexumot. Februárban távozott a Szabadtéri Játékok éléről Herczeg Tamás igazgató és Harangozó Gyula művészeti vezető. Barnák László szerint ez a főként az anyagi megszorítások miatt létrejött új konstrukció számos megoldandó helyzetet teremt az intézmény működésében. A Szabadtéri Játékok szervező csapata együtt maradt és folytatja a munkát. A tavaly meghirdetett program azonban a pandémiás helyzet és a költséghatékonyság miatt több helyen változott. A négyezer fős Dóm téri színpadon végül több produkció várja majd a nézőket: A Jézus Krisztus szupersztárt Szirtes Tamás rendezi, Szegeden is látható lesz majd a Puskás, a musical és a Magyar Állami Népi Együttes Tánc-Ünnep című műsora. Visszatér az Apáca Show Szente Vajk rendezésében, a West Side Storyt pedig Alföldi Róbert viszi színre, Mozart Szöktetés a szerájból című vígoperáját Juronics Tamás adaptálja a helyszínre. Az ezerháromszáz főt befogadó Újszegedi Színpadon a Scapin furfangjai, a Játékszín Kölcsönlakás című előadása, valamint a Veres 1 Színház Nők az idegösszeomlás szélén című produkciója látható.



Fesztiválokkal készül Gyula

Kilencvenöt százalékos készültségben vagyunk, hetekkel ezelőtt meghirdettük az idei nyári programot – mondta Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója. - A kőszínházak eredetileg tavaszra tervezett, de most feltorlódott bemutatói miatt kisebb változások, előadáscserék azért elképzelhetőek – tette hozzá. A tervek szerint a kedvelt fürdővárosba látogatók a várban, a tószínpadon, a kamarateremben, illetve a művelődési házban ötven előadással, öt bemutatóval, hat tematikus fesztivállal találkozhatnak. Ismét lesz Shakespeare fesztivál, Erdélyi Hét, illetve ezúttal Szabó Magda művei köré szerveznek egy sorozatot. A Shakespeare Fesztivál idei mottója: Shakespeare, amikor magyar, ily módon az idei mustrán kizárólag magyar társulatok lépnek majd fel. A fesztivál zárásaként a Gyulai Várszínház és dunaújvárosi Bartók Béla Kamaraszínház közös bemutatójaként láthatják majd a nézők Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba: Hamlear című darabját a Várszínpadon, Őze Áron rendezésében. Az augusztusi Szabó Magda Napok programjába illeszkedik a Nemzeti Színház Ajtó című előadása Udvaros Dorottyával a főszerepben. Augusztus 10-én rendezik meg tizedik alkalommal Elek Tibor szerkesztésében az Irodalmi Humorfesztivált, melyet ezúttal a magyar irodalmi humor múltjáról és jelenéről szóló konferencia is kiegészít. Az Erdélyi Hétre pedig mások mellett a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum Goldoni: Két úr szolgájával, a Kolozsvári Állami Magyar Színház a Hegedűs a háztetőn című előadással, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Silviu Purčarete rendezésében Az ember tragédiájával, illetve a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Ibsen: A nép ellensége című drámájával érkezik. A Gyulai Várszínház teljesen saját fejlesztésben valósítja meg: a Mi volnék nélküled? – Jászai Mari emlékezete című előadást Szilágyi Enikő főszereplésével, aki visszatérő vendége a fürdőváros nyári sorozatának.



Pest környéki csábítások

Ha valaki a fővároshoz közel keres nyári szabadtéri programot Szentendrén és Zsámbékon is talál majd bőven. Szentendrén nemrég Lőrinczy György lett a Szentendrei Teátrum igazgatója. A színházvezetésben és a kultúraszervezésben jártas szakember egy merész húzással rögtön helyszínt is vált, hiszen az eddig a színházi programoknak helyet adó Városháza udvarát felcseréli a MűvészetMalom udvarával. Sőt az egész sorozat bázisa itt lesz. Ami a programokat illeti, a független színházi projektektől a kifejezetten ide készült kuriózumokig széles a paletta. Az új helyszín ad majd helyet A kékszakállú herceg vára című produkciónak, amit Zakariás Zalán rendez majd, a világhírű operaénekes Rost Andrea pedig a Hot Jazz Band kíséretében táncdalokat, slágereket, illetve musicalrészleteket énekel majd Ma éjjel táncolnék – dalok a lányszobámból címmel. Június 6-án indul a Zsámbéki Nyári Színház idei évada. Az első előadásnak - Arvo Pärt egy hegedűre Vecsei H Miklóssal és Kelemen Barnabás hegedűművésszel - a Romtemplom ad otthont, ahogyan később júliusban A két pápának is a főszerepekben Lukács Sándorral és Jordán Tamással. - A további előadások java részét a Zichy-kastély árnyas belső udvarán álló színpadra tervezzük. Harmadik évadát kezdi a #kedvesZsámbék! zenés felolvasószínházi sorozatunk, amely egy irodalmi-zenei crossover évszázados díszletek közé helyezve – mondta Seres Tamás rendező, a sorozat művészeti vezetője. A további esteken is olyan művészek szerepelnek a műsorban mint Dés László, Csákányi Eszter Mácsai Pál, Beck Zoli, Molnár Piroska, Kollár-Kelmencz László, Berecz András és István, a Lackfi család, Tenki Réka az idei saját bemutatót Szent Imre élete címmel zsámbéki művészek részvételével augusztusban rendezik majd meg.