Elindult az előválasztás hivatalos honlapja

"2020. május 15-i online számunkban „Veszélyzónába küldött idősek: majd nem minden harmadik COVIDos beteg meghalt a Bajcsy Zsilinszky Kórházban, a Pesti útról is kerültek oda fertőzésgyanús esetek” címmel megjelölt cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak 2020. március végi szűrését szúrópróbaszerűen kezdték el. A dolgozók szűrése ezzel szemben már 2020. március 21. napjától, a COVID-fertőzött betegek kontaktkutatásának keretében megvalósult. Valótlanul állítottuk, hogy senkinek fogalma sem volt arról, hogy mit kell tenni és nem volt központi utasítás. Ezzel szemben a COVID-fertőzött betegek beteg- és dolgozói kontaktjainak felkutatására vonatkozóan 2020. március 21. napján hatósági intézkedés történt, ezt megelőzően 2020. február 21. napján a 3/2020. számú főigazgatói utasítással a koronavírussal kapcsolatos intézkedési terv lépett életbe a 2020. február 27-i 39/2020. számú orvosigazgatói körlevél a COVID-19 gyanújának felmerültekori teendőket tartalmazta a védőfelszerelésekre, mintavételre és elkülönítésre kiterjedően, a 2020. március 25-i 19/2020. számú főigazgatói utasítás pedig részletes eljárásrendet tartalmazott a COVID-fertőzés gyanújával érkező betegek ellátására vonatkozóan. Valótlanul állítottuk továbbá, hogy a Pesti úti otthonban történtek miatt indított rendőrségi vizsgálat részeként a Bajcsy-Zsilinszky Kórházból is kértek be dokumentumokat, és a kórházra is kiterjesztették a nyomozást."