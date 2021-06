Kémkedés barátok között

A Delta vírusvariáns miatt felülkerekedhet a "jobb félni, mint megijedni" elve.

Új lendületet adott az oltási programnak a csodálatos napsütésben telt hosszú hétvége Nagy-Britanniában. A legnagyobb figyelmet az angol rögbi fellegvárában, a Twickenham stadionban hétfőn egyetlen napra berendezett oltóközpont kapta, ahol nyolc észak-nyugati kerület minden 18 éven felüli, eddig be nem oltott jelentkezőjét ellátták. A 15 ezer dózis szétosztását egy hét alatt szervezték meg, miután a körzetben ismét emelkedésnek indult a megbetegedések száma. A legtöbb esetet az Egészségügyi Világszervezet által hétfőn Deltára átkeresztelt indiai vírustörzs okozta. Az imponálóan gyors immunizációnak köszönhetően a lakosság 60 százaléka túl van az első, ebből több mint 38 százalék mindkét oltásán. A britek egyre izgatottabban várják június 21-ét, a lényegében tavaly március óta életben lévő távolságtartási intézkedések akkorra ígért teljes feloldását. A néhol újra romló mutatók miatt azonban könnyen lehet, hogy a "jobb félni, mint megijedni" szellemében még néhány hetet várni kell majd. George Eustice környezetvédelmi miniszter határozottan közölte, hogy Boris Johnson majd csak legfeljebb egy héttel a határidő előtt, június 14-én hozza nyilvánosságra a döntést. A vesztegzár feloldásának négy kritériuma közül kettő is rossz irányba halad. Ismét megugrott a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma, illetve új vírustörzs, konkrétan a Delta (B.1.617.2) ad okot az aggodalomra. Kedden két jól ismert szakértő is arra intett: "könnyen lehet, hogy már meg is kezdődött a brit járvány harmadik hulláma". Különösen ijesztően fogalmazott Adam Finn professzor, kijelentve, hogy a "munka még nincs elvégezve, a Covid-járványt nem sikerült leküzdeni". A Vakcinációs és Immunizációs Bizottság tagja figyelmeztetett rá, hogy még mindig nagyon sokan, különösen a diákok, nem kapták meg az oltást. Amióta az elmúlt napban több fórumon is kifejtette véleményét, a professzor több üzenetet kapott, hogy "fogja be a száját". Ő viszont úgy látja, hogy "mind gazdasági, mind közegészségügyi szempontból rosszabb lenne, ha később újabb hirtelen lezárás válna szükségessé". A másik szakértő, Sir Mark Walport professzor elengedhetetlennek nevezte újabb részletes adatok begyűjtését a megalapozott döntés előtt. A Munkáspárt árnyék-egészségügyi minisztere a kormány hozzá nem értését tartja a legnagyobb veszélynek. "Az indiai variáns lézersugár-szerű koncentrációt igényel, ám a miniszterek figyelmét elterelik a belső viszályok" - vélte Jonathan Ashworth. Az ellenzék politikus az 50 éven felüliek második oltásának felgyorsítását sürgette, miután a Pfizer és az AstraZeneca első dózisai csak 33 százalékos védettséget adnak a Delta variáns tünetekkel járó fertőzésével szemben.