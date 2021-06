Egyedülálló kísérletet végeztek brazil kutatók – Ez történt, amikor egy egész várost beoltottak koronavírus ellen

Brazil szakemberek kísérletet végeztek, mely egészen meglepő eredményeket hozott.

Összesen 95 százalékkal csökkent az új koronavírus-fertőzés okozta elhalálozások száma egy brazil városban, ahol tudományos próba keretében beoltották szinte a teljes felnőtt lakosságot – jelentették be kutatók. A Sao Paolo szövetségi államban lévő, 45 ezres lélekszámú Serrana lakóinak a kínai fejlesztésű CoronaVac vakcinát adták be. A vírus terjedésének csökkenése miatt azok is védettek lettek, akik nem kaptak oltást – közölték a Sao Paolo-i Butantan Intézet tudósai. A szakemberek szerint eredményeik azt jelzik, hogy

a járvány ellenőrzés alá vonható az emberek 75 százalékának beoltásával.

A Butantan Intézet igazgatója beszél egy sajtótájékoztatón Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

A Butantan Intézet, amely maga is gyártja a kínai Sinovac Biotech által kifejlesztett CoronaVac nevű oltóanyagot, február és április között végezte az oltáspróbát Serranában. A várost négy körzetre osztották, hogy segítsenek meghatározni a vírusterjedés-feltartóztatásának küszöbét. Három körzet, avagy a 18 év fölötti lakosság 75 százalékának mindkét adaggal történt beoltása után sikerült megállítani a vírus terjedését – olvasható a BBC hírportálján.



Amikor a felnőttek 95 százalékát beoltották, az elhalálozás 95 százalékkal csökkent, a kórházi ellátás szükségessége 86 százalékkal, a tünetekkel járó fertőzések 80 százalékkal estek vissza.

Dimas Covas, az intézet igazgatója szerint a kulcsfontosságú szám a 75 százalék. „A legfontosabb eredmény az, hogy képesek vagyunk ellenőrzés alá vonni a járvány terjedését a teljes lakosság beoltása nélkül” – hangsúlyozta. Hozzátette, csökkent a fertőzöttek száma a gyerekek és a tinédzserek körében is, akiket nem oltottak be. Ez azt jelezheti, hogy nincs szükség a gyerekek beoltására ahhoz, hogy az iskolák újranyithassanak. Az oltóanyag hatásos volt a vírus brazíliai P.1-es variánsa ellen is, amelynek új elnevezése gamma. Ezt a mutációt Manaus észak-brazíliai városban azonosították először, és fertőzőképessége miatt a vírus terjedése felgyorsult az országban.



A vakcina ráadásul nem okozott súlyos mellékhatásokat, sem elhalálozást a Covid-19 szövődményei miatt 14 nappal azután, hogy a felnőttek mindkét adagot megkapták.