Egy csomó műanyag termék eltűnik a boltok polcairól

A kormányrendelet szerint kivételt képeznek a csecsemők és a kisgyerekek számára készültek.

A rendelet szerint ez alól kivételt képeznek azok a termékek, amelyek a csecsemők és a kisgyerekek számára készültek. Továbbá a gyógyászati célra szánt folyékony élelmiszerek tartására szolgáló műanyag italpoharak is maradnak, valamint azok a szívószálakra és pálcikák, amelyek az orvostechnikai eszközökről szóló uniós irányelv hatálya alatt állnak. Egyúttal az is kiderült, hogy szankcionálni fogják azokat, akik nem tartják be az előírásokat. Arról, hogy korábban a kormány hogyan halogatta az erről szóló döntést, ide kattintva olvashatnak bővebben.