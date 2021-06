Kigyulladt és elsüllyedt Irán legnagyobb hadihajója az Ománi-öbölben (videó)

Korábban mindhárom változatát aggodalomra okot adónak minősítette az Egészségügyi Világszervezet, de az új nevén kappát már csak „érdeklődésre okot adó” mutációnak, a ritkán előforduló másikat pedig még annak sem tartják.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közölte: a koronavírus először Indiában megjelent B.1.617-es variánsának csak a delta, B.1.617.2-es mutációja számít aggodalomra okot adónak, a másik kettő nem. A WHO heti járványügyi jelentése szerint a B.1.617.2-höz képest alacsonyabb fertőzési mutatókat figyeltek meg a többi változatnál. A WHO korábban az egész B.1.617-es variánst aggodalomra okot adónak minősítette, ám kedden jelezte, hogy annak csak az úgynevezett delta változata számít továbbra is annak. A variáns B.1.617.1-es, úgynevezett kappa változatát immár csak „érdeklődésre okot adó” mutációként tartják számon, míg a B.1.617.3-as változatát már annak sem, tekintve, hogy viszonylag ritkán fordul elő. A B.1.617.2-ön kívül a SARS-CoV-2 koronavírus további három variánsát tartják még számon aggodalomra okot adó mutációként, mivel a korábbi vírusváltozatokhoz képest veszélyesebbek; fertőzőbbek, halálosabbak vagy kevésbé lehet hatásos ellenük a védőoltás. Maria Van Kerkhove, a WHO Covid-19-cel foglalkozó technikai csoportjának vezetője elmondta: a vietnami hatóságok által szombaton jelentett új hibrid variáns a delta variációjának tűnik. Az indiai járványügyi helyzet berobbanásáért részben felelőssé tett B.1.617 immár több mint 50 különböző területen van jelen, a variánsnak eddig három mutációját azonosították.