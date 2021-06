Roland Garros: Fucsovics búcsúzott

A katalán sztárklub fogadta be a Manchestert a kevés játéklehetőség miatt elhagyó argentin labdarúgót, Sergio Agüerót.

Lejárt a szerződése, ezért ingyen szerződött a Barcelona labdarúgócsapatához Sergio Agüero a Manchester Citytől. A 33 éves argentin támadóra a szigetországban nem tartottak igényt, a katalánok másképp vélekednek róla, kétéves szerződése akkor bontható fel, ha az érdeklődők 100 millió euró kivásárlási árat fizetnek érte. Agüero 2011 nyarán lett a Manchester City játékosa, a klub tulajdonosa, Manszúr sejk 40 millió eurót fizetett érte az Atlético Madridnak. Az argentin már az első szezonjában bizonyította, hogy megéri az érte kiadott pénzt: a Swansea ellen egyből egy duplával mutatkozott be a Premier League-ben, az első öt bajnoki után pedig már nyolc találatnál járt. A Bajnokok Ligájában nem sikerült a csoportkörből továbbjutni, az Európa-ligában a Sporting állította meg a City-t a legjobb 16 között. Agüero minden sorozatot figyelembe véve 48 összecsapáson kapott lehetőséget, ezeken 30 gólt szerzett és 12 találatot készített elő. A szurkolók szívébe az utolsó bajnoki fordulóban a 94. percben szerzett győzelmet érő góllal sikerült belopnia magát. A két manchesteri óriás, a City és a United ádáz csatát vívott egymással a bajnoki címért. A Citynek nyernie kellett abban az esetben, amennyiben a United legyőzi a Sunderlandet. A United hozta is a kötelezőt, a City azonban otthon vesztésre állt az éppen csak bent maradó Queens Park Rangersszel szemben. A 92. percben David Silva szöglete után Edin Dzeko egyenlített, de ezzel az állással (2-2) még mindig a United volt a bajnok. A United meccsét már lefújták, amikor az utolsó pillanatban Agüero megszerezte csapata számára a győzelmet és bajnoki aranyérmet jelentő gólt. Ezzel a Manchester City 1968 után nyerte meg ismét a bajnokságot. Agüero teljesítményére ritkán volt panasz, a gondot a sérülései jelentették. A 2013/14-es szezonban például csak 23 bajnokin tudott játszani, ennek ellenére lőtt 17 gólt és kiosztott 10 gólpasszt is. Egy évvel később a bajnokság gólkirályi címét is megszerezte 26 találattal. Az idei szezonban sérülések és koronavírus-fertőzés miatt rengeteg mérkőzést kihagyott az argentin csatár. Josep Guardiola vezetőedző akkor sem számolt vele, amikor egészséges volt, a spanyol szakember inkább a fiatal Gabriel Jesust szerepeltette Agüero helyén. Mivel azonban az ifjú brazil nem volt képes folyamatosan jó teljesítményre, a Manchester City gyakran klasszikus csatár nélkül játszotta le és nyerte meg mérkőzéseit. A mellőzések miatt Agüero március 29-én bejelentette, hogy az idény végén új klub után néz, nem hosszabbítja meg lejáró szerződését.

„Hatalmas elégedettség és büszkeség számomra, hogy tíz teljes idényt tölthettem el a Manchester Citynél. Tíz idényt, ami manapság már kimondottan ritka a profi futball világában. Tíz év, hatalmas eredményekkel, közben a klub legeredményesebb gólszerzője lehettem, és eltéphetetlen köteléket alakíthattam ki azokkal az emberekkel, akik szeretik ezt a klubot”

- írta Twitter oldalán a 33 éves futballista. Agüero Manchesterben 385 tétmérkőzésen összesen 257-szer talált be a kapuba, valamint 73 gólpasszt osztott ki. A megszerzett 257 gólnál egyetlen City-játékos sem talált többször az ellenfelek kapujába a klub történetében. Négyszer nyert bajnokságot, hatszor Ligakupát, háromszor angol Szuperkupát, 2019-ben pedig FA-kupagyőztes lett a Manchester Cityvel. Utolsó szezonját bajnoki címmel és Bajnokok Ligája-döntővel zárta. A BL fináléjában csereként pályára is lépett. A manchesteri klub bejelentette, szobrot fog állítani a csatárnak, amit a stadion mellé helyez majd el csakúgy, mint korábban David Silva és Vincent Kompany esetében.