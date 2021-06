Védettségi igazolvány nélkül is mehetünk a balatoni strandokra

A strandok, éttermek dolgozói jellemzően beoltatták magukat, de azért tartanak a nyári zsúfoltságtól és a nagy tömegtől.

Országosan, így a Balatonon sem kell majd senkinek keresgélnie a koronavírus elleni védettségi igazolványát, ha be akarnak jutni a fizetős szabadtéri strandokra – derült ki az ATV Híradó riportjából. Mint kiemelték, a természetes vízparti területeken és nyitott strandokon nem kötelező a távolságtartás sem, de az üzemeltetők csak annyi látogatót engedhetnek be, hogy átlagosan 10 négyzetméternyi terület jusson egy emberre. Erről, az érintett önkormányzatoknak, a szabadstrandok üzemeltetőinek is szóló ajánlásról Lombár Gábor, a Balaton Szövetség elnöke beszélt. A hatályos járványügyi szabályok szerint az oltást, illetve a fertőzésen átesettséget igazoló plasztikkártyát csak a zárt fürdőkbe való belépéskor kell felmutatni, a még mindig tartó járvány miatt azonban sokan tartanak a nagy tömegektől, így a riportban megszólaló vendéglátósok is. Többségük csak teraszt alakít ki az idén, fertőtlenítő pontokkal, s így szerintük elkerülhető, hogy a vendégek kártyájának ellenőrzésére legyen szükség. Ugyancsak jellemző a balatoni helyekre, hogy az ott dolgozók, felszolgálók többsége beoltatta magát. Jó hír azoknak, akik az eddigi zordabb időjárás ellenére is csobbannának a vízben, hogy a legtöbb fizetős strandon egyelőre még nem kell belépőjegyet fizetni, a hivatalos idény csak június 12-én indul.