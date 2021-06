Indul az ellenzéki előválasztáson Palotás János

Kórházban 739 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 77-en vannak lélegeztetőgépen.

315 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 302-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 18, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 792-re emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . A gyógyultak száma jelenleg 708 198, az aktív fertőzötteké pedig 67 312. Kórházban 739 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 77-en vannak lélegeztetőgépen. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (143 698) és Pest megyében (111 603) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 348), Győr-Moson-Sopron (44 330) és Hajdú-Bihar megye (42 509). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 707).

A beoltottak száma 5 227 318, közülük 3 732 252-en már a második oltást is megkapták. Hozzátették, hogy a magyar lakosság 53,5 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 38 százalékos átlaggal. Ismét felhívták arra a figyelmet, hogy Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást.