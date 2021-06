Nem lehet megint halasztani az olimpiát

A 2010/11-es szezonban hetedik lett a spanyol labdarúgó-bajnokságot idén megnyerő Atlético Madrid.

Mennyire változtak meg az erőviszonyok az elmúlt tíz évben a vezető európai labdarúgó-bajnokságokban, illetve itthon az NB I-ben. Vannak-e csapatok, melyek a 2010-es évek elején meghatározó együtteseknek számítottak, ma pedig semmit sem tudunk róluk? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ összeállításunkban. A jövő pénteken kezdődő részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság előtt minden érintett országban befejeződtek a bajnoki küzdelmek. Maratoni hosszúságú volt a szezon, mivel az előző és a mostani között csupán pár hét szünetet lehetett tartani, hiszen tavaly hat-nyolc hétre mindenhol leálltak a bajnokságok a koronavírus-járvány miatt. A klubok gyakorlatilag folyamatosan „késésben” voltak, az Eb elhalasztása erre a nyárra tette lehetővé tavaly nyáron a bajnokságok és az európai kupaküzdelmek befejezését. Angliában a Manchester City, Németországban a Bayern München, Olaszországban az Internazionale, Spanyolországban pedig az Atlético Madrid lett a bajnok. A Bajnokok Ligáját a Chelsea, az Európa-ligát a Villareal nyerte, az NB I-ben az FTC lett aranyérmes. A Manchester City visszavágott a Liverpoolnak a tavalyi bajnoki cím elvesztéséért, és története során először szerepelt BL-döntőben, az Internazionale megszakította a Juventus kilenc éve tartó egyeduralmát, mögötte pedig az AC Milan lett ezüstérmes, ezzel Stefano Pioli csapata hét év után tér vissza a BL-be. Az Atlético Madrid 2014 után lett ismét bajnok, a Chelsea kilenc év elteltével nyert ismét BL-t, a Villareal pedig első jelentős presztízzsel bíró trófeáját szerezte meg az Európa-liga-specialista Unai Emery vezetőedzővel (a spanyol tréner négyszer nyert EL-t). Tíz évvel ezelőtt mindenhol másképp hívták a bajnokot. A 2010/11-es szezonban Angliában a Manchester United zárt az élen, Sir Alex Ferguson csapata kilenc ponttal előzte meg a Chelsea-t, a Manchester City harmadik helye akkor még szokatlan eredménynek számított. Feltűnik a tizedik helyen a Sunderland, amely 2017-ben esett ki az élvonalból, utána a másodosztályban sem sikerült a bennmaradás, jelenleg pedig sorozatban harmadik éve képtelen előrelépni a harmadik vonalból. A 14. pozícióban végző, évekig Bogdán Ádámmal a kapuban felálló Bolton a negyedosztályig süllyedt, ahonnan idén sikerült eggyel feljebb lépni. A 2011-ben csontutolsó West Ham United idén remek teljesítménnyel hatodik lett, szinte végig volt a Bajnokok Ligája-szereplést érő első négy helyért is. A német bajnokságban 2011-ben a Dortmund nyerte meg a „salátás tálat”. Jürgen Klopp sikeredzővel a következő évben is elhódította a trófeát, utána viszont jött a mai napig is tartó Bayern München-uralom. A jelenleg másodosztályú Hannover negyedik volt, a Szalai Ádámot foglalkoztató Mainz volt az ötödik, helye ma már nagyon meglepő, legalább annyira, mint a Szalai Ádámmal felálló Mainz ötödik, a jelenleg harmadosztályú Kaiserslautern zárt hetedikként. A BL-ről idén egy ponttal lemaradó Eintracht Frankfurt tíz éve kiesett az élvonalból. Olaszországban az AC Milan eddigi történetének utolsó bajnoki címét szerezte tíz éve, a sorrend pont fordított volt, az Internazionale lett a második. Az Udinese végzett a negyedik helyen, a Juventus csak a hetediken, utána viszont kilenc évig nem lehetett letaszítani a torinóiakat a trónról. Akkoriban a stabil középmezőnyhöz tartozott a Catania, valamint az Edinson Cavanit és Paulo Dybalat is felfedező Palermo, napjainkban mindkét csapat csupán a harmadosztályban szerepel. Az Atletico Madridnál tíz éve csak hetedik volt a bajnokság végén, az élen a Barcelona végzett, négy ponttal megelőzve a Real Madridot. A spanyoloknál cserélődött a legjobban a mezőny, ma már csak tizenegy együttes mondhatja el magáról, hogy tíz éve és most is az élvonal mezőnyébe tartozik. Az NB I-nek nemcsak a bajnoka, hanem a lebonyolítási rendszere is más volt egy évtizeddel ezelőtt. Még 16 csapat szerepelt a legmagasabb osztályban a mostani 12 helyett, a Videoton (ma már Fehérvár) győzött, a Paks meglepetésre második lett, megelőzve a Ferencvárost. A Szolnok és az MTK esett ki, a Siófok, a Pápa, a Kecskemét és a Győr is az első osztályban szerepelt. A BL-fináléban a Barcelona 3-1-re múlta felül a Manchester Unitedet, az El-ben két portugál csapat csatájában a Porto 1-0-ra tudta legyőzni a Braga együttesét.