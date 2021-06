Meghalt egy túrázó, miután 150 métert zuhant egy kaliforniai nemzeti parkban

A brit uralkodó platinajubileumának fő rendezvényeit egy év múlva tartják.

Négynapos munkaszünettel és ünnepségsorozattal köszöntik jövőre a brit uralkodót platinajubileumán, vagyis trónra lépésének 70. évfordulóján. A Buckingham-palota által szerdán ismertetett tervek szerint az ünnepségsorozat egész évben tart majd, de a fő rendezvényeket éppen egy év múlva, 2022. június 2. és 5. között tartják, és az akkori hétvége előtti két napon is munkaszünet lesz. A rendezvénysorozat csúcspontján, egy nagyszabású parádéval összekötött utcabálon ötezer vendég vesz majd részt, de Platinum Party néven lesz egy hatalmas élő koncert is a Buckingham-palota előtt, „a világ legnagyobb sztárjainak” közreműködésével – áll a programtervezetben. II. Erzsébet királynő 1952. február 6-án, édesapja, VI. György király halálának napján lépett az Egyesült Királyság trónjára, de uralkodása jelesebb évfordulóinak ünnepségeit - például az 1977-es ezüstjubileumot, a 2002-ben tartott aranyjubileumot és a 2012-ben rendezett gyémántjubileumi rendezvényeket - a jobb időjárás reményében június elején tartották. A királynő nem is tartja illőnek, hogy édesapja halálának évfordulóin ünnepelje az ország az ő trónra lépésének évfordulóját. Az uralkodó a platinajubileum évében 96, elsőszülött fia, Károly trónörökös 74 éves lesz. Ez lesz ugyanakkor az első olyan jelentős évforduló, amelyen II. Erzsébet királynő férje már nem lehet jelen: Fülöp edinburghi herceg április 9-én, életének századik, házasságuk 74. évében elhunyt. A királynő már csaknem hat évvel ezelőtt megdöntötte üknagymamája, Viktória királynő uralkodási időrekordját. Viktória, aki 18 évesen került a trónra, 1901-ben bekövetkezett haláláig 23 226 napot, 16 órát és 23 percet, vagyis 63 évet, hét hónapot és három napot töltött a brit trónon. II. Erzsébet királynő ezt a rekordot 2015. szeptember 9-én délután lépte át. A brit uralkodó minden idők leghosszabb ideje hivatalban lévő és a világ jelenlegi legidősebb államfője.