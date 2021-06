Bekeményít menekültügyben Dánia

Donald Trump novemberi választási veresége óta az USA 50 tagállamából 47-ben legkevesebb 361, a szavazás szabályait szigorító törvényhozási kezdeményezést terjesztettek be.

Valaki támadja az amerikai demokráciát. Vagy azok a republikánusok, akik a választások tisztaságára hivatkozva egyre több helyen nehezíteni próbálják a szavazást, vagy azok a demokrata párti politikusok, akik még a személyazonosságot igazoló arcképes igazolvány felmutatását is túlzó korlátozásnak tartják. A New York Egyetem jogi karának kutatóintézete szerint Donald Trump novemberi választási veresége óta az USA 50 tagállamából 47-ben legkevesebb 361, a szavazás szabályait szigorító törvényhozási kezdeményezést terjesztettek be – mindenhol a republikánusok, akik a helyi törvényhozásokban 30 államban vannak többségben. A legaktívabbak azok az államok, ahol 2024-ben eldőlhet az elnökválasztás. Texasban 49, Georgiába 24, Arizonában 23 ilyen törvényjavaslatot nyújtottak be. A jelenség kapcsán Joe Biden elnök keddi beszéde is megerősítette, hogy az Egyesült Államokban veszélyben van a választójog. A szigorítások két csoportra oszthatók. Az egyik nehezíti a szavazást, például csökkenti a szavazókörök számát, rövidíti a voksok előzetes leadására szolgáló időt vagy feltételekhez köti a levélszavazást. A másik elvonja a polgárok egy részének szavazójogát, például kizárja a bírósági ítéletükre váró fogvatartottakat, a büntetésüket már letöltött elítélteket vagy az ideiglenesen távollévőket. A republikánusok maguk is kísérleteznek és néha gyorsan át kell írják a sebtében megfogalmazott törvényeket – Floridában például rájöttek, hogy véletlenül saját törzsszavazóikhoz számító időseknek és külföldön szolgáló katonáknak is megnehezítették a levélszavazást.

Biden elnök kedden Kamala Harris alelnökre bízta a szavazók jogainak védelmét, aki erre önként jelentkezett, a feladat azonban nem egyszerű. A szenátus előtt lévő ezeroldalas választójogi törvény elfogadásához alapesetben 60 voks kellene, miközben a Demokrata Pártnak csak 50, illetve ebben az esetben csak 49 van, mert a nyugat-virginiai Joe Manchin, aki mellesleg Biden régi barátja, nem támogatja az előterjesztést. A procedurális szabályok megváltoztatásával 50 voks is elég lenne (ilyenkor az alelnök is szavazhat), csakhogy Manchin ezt sem szeretné. Márpedig a jövő szempontjából kulcsfontosságú kérdésről van szó. A demográfiai és társadalmi változások miatt a konzervatív tábor zsugorodik, a liberális pedig nő. A republikánusoknak csak úgy van esélyük tartani a lépést, ha saját híveik mozgósításával egyidejűleg csökkenteni tudják a másik oldal részvételét. A demokratikus választási jogokhoz kapcsolódik a Capitolium január 6-i ostroma, amellyel Trump hívei az eredmény véglegesítését próbálták megakadályozni. A hatóságok már mintegy 450 személy ellen kezdeményeztek eljárást, közülük eddig ketten ismerték be tettüket: egy indianai heavy metal gitáros és egy floridai darukezelő. Utóbbi esetében az ügyészek 15-21 havi börtönt javasoltak, ami mutatja, mennyivel lehet megúszni a demokrácia elleni erőszakos fellépést.