Olyanok is kaphattak védettségi igazolványt, akiket nem oltottak be és betegek sem voltak

Vang Ven-bin úgy ítéli meg, az ellenzék csak Orbán Viktor kritizálására használja fel Kínát. Hozzátette, szerinte az ilyen akciók akadályozzák a két ország együttműködését - adta hírül a France24. Mint lapunk is megírta , több utcát is átkeresztelt a városvezetés azon a területen, ahol a Fudan Egyetem budapesti kampuszát tervezik felhúzni. A Hídépítő utcát és a Helyi Kikötő utat több szakaszra bontva a kínai állam által nem igazán kedvelt személyekről lett elnevezve: Dalai Láma, Szabad Hongkong, Hszie Si-kuang püspök, de nem maradhatott ki az Ujgur Mártírok útja sem. A kínai elitegyetem ellen egyébként szombatra egy tüntetést is meghirdettek.