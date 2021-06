30 százalékos emelés kellene az európai minimálbérhez Magyarországon

A munkavállalók egynegyede kap kézhez havonta minimálbért vagy garantált bérminimumot.

Az Európai Bizottság szerint az európai minimálbér az egyes tagállamokban az átlagbér 50 százaléka kell, hogy legyen, ennek eléréshez a 2021-ben Magyarországon megállapított minimálbér (bruttó 167 400 forint) 30 százalékos emelésére lenne szükség - hangsúlyozza a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) közleményében.

Felidézték, hogy az Európai Bizottság tavaly októberben tett javaslatot az egységes európai minimálbér rendszer alapelveiről, a kollektív alku, valamint a szakszervezeti működés megerősítéséről annak érdekében, hogy a tagállamok munkavállalóit olyan jövedelemháló védje, amely lehetővé teszi a tisztességes megélhetést, bárhol is dolgoznak. A szakszervezeti szövetség a kezdetek óta támogatta az elvet, és szorgalmazza mielőbbi magyarországi bevezetését. A közleményben Kordás László, a MASZSZ elnöke jelezte: az is fontos, hogy a bizottsági javaslat minden tagállam számára megjelöli a megfelelő szintű minimálbér kritériumait, amelyek figyelembe veszik a minimálbér vásárlóerejét, a bruttó bérek növekedési ütemét, általános mértékét és megoszlását, valamint a munka termelékenységének alakulását. A MASZSZ régóta szorgalmazza, hogy az Európai Unió tagállamaiban egységes normák szerint minden, teljes munkaidőben dolgozó ember tisztességes megélhetést biztosító minimálbért kapjon, emellett azonban fontos a minimálbér feletti, ám ahhoz igen közeli sávban dolgozók jövedelmének a felzárkóztatása és a nemek közötti bérkülönbség megszüntetése is. Magyarországon a minimálbért és a garantált bérminimumot keresők a foglalkoztatottak egynegyedét teszik ki - ismertette a közleményben a szakszervezeti vezető.