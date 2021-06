Negyed évre volt szüksége a kormányhivatalnak, hogy válaszoljon egy egyszerű kérdésre

A „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány” alapítói jogait Gulyás Gergely gyakorolja.

Létrehozták a Makovecz Campust, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) piliscsabai kampuszán létesítendő „nemzeti tudásparkot” fogja felügyelni – vette észre az Index Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent határozatot. Az Orbán Viktor által jegyzett kormányhatározat szerint a Makovecz Campust „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként” jegyezték be, amelynek alapítói jogait a miniszterelnökséget vezető miniszter, vagyis Gulyás Gergely gyakorolja. A lap emlékeztetett arra, hogy még április elején derült ki, hogy a PPKE korábbi kampuszán egy olyan „nemzeti tudásparkot” fognak létrehozni, amelynek feladata a magyar humán- és élettudományok fejlesztése, tehetséggondozási programok működtetése, a pedagógus, egészségügyi és szociális ágazatokban lévő, kötelező továbbképzések szervezése, valamint a Collegium Professorum Hungarorum és a Piliscsabai Collegium létrehozása lehet majd. Április végén aztán az egyetemeket felügyelő alapítványokkal együtt szavaztak a Makovecz Campus alapítvány létrehozásáról is, ennek jegyében születhetett most meg a törvény.