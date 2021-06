Kövekkel teli táskával ütötte a dohánybolt eladójának fejét, mégsem sikerült kirabolnia az üzletet

Azóta neki és a társnak mindig eszükbe jutnak a történtek, ha a Margit hídnál járnak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetői is megemlékeztek a két éve elsüllyedt Hableány áldozatairól - adta hírül a rendőrség honlapja. A megemlékezésen Terdik Tamás r. vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya, helyettesei, valamint a nyomozás irányítói vettek részt. A BRFK vezetői először a parton az emlékműnél, majd vízre szállva a hajón is megemlékeztek a magyar és a dél-koreai áldozatokról. Budapest rendőrfőkapitánya egy koszorút helyezett a vízbe, miközben a Készenléti Rendőrség trombitása elfújta az Il Silenzio-t.

"A kollégámmal azonnal a hajóba ugrottunk, felmentünk a helyszínre és a Lánchíd térségében láttunk egy férfit sodródni a vízben. Egy szállodahajó közvetlen közelében sodródott... azonnal mellé álltunk, beemeltük a hajóba. Utána a kollégám szólt, hogy lát még egy hölgyet. Azonnal őt is megragadtam, beemeltük a hajóba és mivel nem volt eszméleténél, láttuk, nincsenek életfunkciói, azonnal megkezdtük az újraélesztést" - mondta Virágh Richárd. Arra is kitértek, hogy amikor a Margit hídnál járnak, mindig eszükbe jut az az este. Közben egyébként zajlik az a büntetőeljárás is, amely a Hableányt elgázoló ukrán szállodahajó kapitánya ellen zajlik. Mint lapunk is megírta, a tárgyalások során egyre több olyan tény kerül elő , amely a férfi bűnösségét látszik alátámasztani. Az áldozatok emlékművét egyébként hétfőn avatták fel.