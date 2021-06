Az orvos sürget, a kormány halogat

Tudományos vitákra hivatkozva nem dönt a kabinet a 12-15 évesek oltásáról, pedig tudósok, doktorok sora mondja: egyetértés van, kell a gyerekeknek a vakcina.

Nem érdemes húzni az időt, mielőbb meg kell kezdeni a 12-15 évesek oltását – így reagáltak a lapunk által megkérdezett szakemberek a miniszterelnök a pénteki rádiónyilatkozatában elhangzottakra. A gyerekek oltásáról Orbán Viktor azt mondta: nem látja, hogy a magyar tudományos közösségben – amelynek a véleménye perdöntő ebben az ügyben – ez a vita hamarabb nyugvópontra jutna, mint a nyár vége. – Semmilyen vita nincs tudományos körökben a 12-15 évesek oltásáról – mondta lapunknak Duda Ernő virológus, a Szegedi Tudományegyetem professzora. Közölte, tudományos körökben nem is ismer olyan embert, aki vitatná, hogy szükség van a gyerekek oltására. Hozzátette: a Pfizer hármas fázisú klinikai vizsgálatai márciusban lezárultak, ezután az amerikai és a európai gyógyszerhatóság is jóváhagyta ennek a korosztálynak az oltását ezzel a vakcinával Az Orbán által labornak tartott Ausztria már döntött, kiterjeszti oltási tervét a 12 éven felüli gyerekekre, és július-augusztusban beadnák nekik a vakcinát, hogy szeptemberben zavartalanabbul indulhasson a jelenléti oktatás.

A klinikai vizsgálat szerint azok között, akik a koronavírus elleni szérumot kapták, egyetlen covidos megbetegedés sem fordult elő. Az oltás tehát 100 százalékosan hatékonynak bizonyult. Korábban felnőtteknél 95 százalékos hatékonyságról számoltak be a második oltást követő 7. napot követően. Duda Ernő szerint közismert: ha egy oltóanyag a felnőtteknél jól működik, akkor a gyerekek között sokkal jobb a hatékonysága. Azt is hozzátette: ha el akarjuk kerülni a negyedik hullámot, akkor indokolt a gyerekek mielőbbi oltása. Az operatív törzs mellett működő tudományos tanácsadó testületben Müller Cecília országos tisztifőorvos és Szlávik János infektológus főorvos képviseli a szakmát. Megkérdeztük Szlávik Jánost, hogy ő támogatja-e a 12-15 évesek mielőbbi oltását, ám nem adott egyértelmű választ. A közrádióban azonban pénteken a gyerekek oltása mellett érvelt Szlávik János, mondván fogékonyabbak a vírus mutációira, miközben a vakcinázást szinte mellékhatás nélkül vészelik át, és náluk az oltás 100 százalékos védettséget jelent. – Gyermekorvosként nem tudom elfogadni a halogatást – reagált lapunk kérdésére Póta György gyermekorvos, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének néhány hónapja leköszönt elnöke. Az oltóanyag engedélyt kapott, igény is van rá és a járványügyi szakemberek is állítják: a gyerekek átoltottsága nélkül nem tudjuk a járványt kordában tartani. Miután engedélyezték az oltóanyagot és van vakcina is bőven az országban, nehéz lesz megmondani a szülőknek, hogy miért nem oltunk. Pedig, ha nem akarjuk ősszel a tanév kezdése után ismét bezárni az iskolákat, akkor az a közös érdekünk, hogy oltsunk. Hozzátette, olvasott olyat is, hagyni kellene, hogy a gyerekek átfertőződve szerezzenek védettséget, de ezt gyermekorvosként nem tudja elfogadni. – Még nem tudjuk mennyire okoz súlyos eseteket a gyerekek körében a most terjedő indiai mutáns, de egy három hetes tüdőgyulladással járó szenvedés elkerülése önmagában megér egy oltást. A legjobb az lenne, ha ősszel az iskolaévet úgy lehetne kezdeni, hogy minél nagyobb számban legyenek az oltottak. A vírus ugyanis nagyon könnyen teremthet olyan helyzetet, amikor csak lezárásokkal lehet uralni a terjedését – fogalmazott Póta György. Az orvos emlékeztetett arra: tavaly ősszel is úgy indult a második hullám, hogy a fiatalok körében kezdett „tombolni” a vírus. Szerencsére akkor még a nagy számú pozitív esethez képest közülük keveseknél vált súlyossá a betegség. Az indiai mutánssal kapcsolatos tapasztalatszerzésben az európai országok közül Nagy-Britannia élen jár. Náluk már megmutatkozott, hogy ez a mutáns még ott is veszélyes lehet, ahol jelentős az átoltottság. Éppen a gyerekek között alakulnak ki a gócok. A Guardian beszámolója szerint a már delta névre keresztelt indiai-variáns okozza a fertőzések 75 százalékát az országban. Ez a koronavírus-típus súlyosabb lefolyású betegséget okozhat a korábbi változatoknál, és gyorsabban is terjed az iskoláskorú népességben. Adataik szerint a deltával variánssal fertőzöttek 2,61-szer nagyobb eséllyel kerülnek kórházba a fertőzést követő két hétben. Júniusban már 140 iskolában és egyetemen alakult ki gócpont. A brit gyógyszerfelügyelet (MHRA) pénteken be is jelentette be, hogy engedélyezik a 12-15 éves korosztály beoltását a Pfizer és a BioNTech közös vakcinájával. A tengerentúlon Izraelben, és az Amerikai Egyesült Államokban kezdték meg a gyerekek oltását, Európában Ausztria már engedélyezte azt, Románia pedig hozzá is látott a 12-15 évesek vakcinázásához.