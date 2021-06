Baranyi: üzenjünk úgy Pekingnek, hogy a Felcsúton is meghallják

Ferencváros polgármestere szerint a miniszterelnöknek vagyon-és hatalomátmentés miatt kell csak a Fudan Egyetem.

Messziről látszik, hogy a Fudan-biznisz messziről bűzlik - erről beszélt a tüntetésen Baranyi Krisztina, a IX. kerület vezetője. Hozzátette , az egyetemet működtető alapítványban nem lesz többsége a kormánynak, a valóságban egy közpénzből létrehozott magánvállalkozást látunk, így még a szokásosnál is többet lehetne belőle lopni. Egyúttal jelezte, Palkovicsék 200 milliárd forintos többletköltséggel számolnak. Ezt mind el akarják lopni, ezért áldozzák be a Diákváros terveit. Ám ezt a Fidesz szavazók vagy nem tudják vagy nem értik. Baranyi Krisztina nekik is üzent:

"Kedves Fidesz-szavazók, kedves KDNP-tömegbázis! Amikor Orbán Viktort megismertük, akkor liberális, ateista és Újpest-drukker volt, ma pedig szélsőjobbos, hívő, illetve Felcsút-drukker.

Pár éve még azzal kellett egyetértenie a kormánypárti drukkereknek, hogy Balog Zoltán tibeti zászlót lenget, később pedig már rendőrök állítják elő azokat, akik a kínai elnök látogatásakor tibeti lobogóval tüntetnek. Orbán Viktor egy olyan egyetem megépítését tervezi, ahol a Kínai Kommunista Pártra kell felesküdni. Felidézte, hogy amikor egy egész életükben üldözött keresztényről neveznek el utcát, azt provokációnak nevezik. – A főnököt csak a pénz és hatalom érdekli, amiért simán eladja a lelkét az ördögnek – jelentette ki, majd azt hangoztatta: az ellenzék a Diákváros felépítésére szerződött, mert az a vidékről érkező diákoknak segítene. Ezután megjegyezte, az Országháznál is nagyobb lenne a Fudan Egyetem, majd közölte, hogy Kína még a saját falovát is a mi pénzünkön építi meg, mert a magyar kormány ebben is partner. – Orbán Viktor minden képzeletet felülmúló vagyonnal a zsebében fog megbukni. Ugyanazt játssza el, mint a rendszerváltáskor az egykori kommunisták – hangoztatta Baranyi Krisztina. Szerinte a kínai egyetem is a vagyon és hatalomátmentés miatt kell neki. Ezen a ponton felidézte az olimpiai pályázat, a vasárnapi boltzár és a választási regisztráció esetét, mert ezek azt mutatják, hogy amikor a kormány erővel szembesül, akkor meghátrálásra késztethető.