Kiakasztotta az oroszokat az ukrán válogatott Eb meze

Így - Amerika után - a második nagyhatalom szállt ki abból az együttműködésből, ami világszerte a bizalmat volt hivatott erősíteni.

Aláírta Vlagyimir Putyin orosz elnök azt a törvényt, amelynek értelmében Oroszország felmondja a Nyitott Égbolt szerződést. Az erről szóló közlemény hétfőn jelent meg az orosz hivatalos jogi információs portálon. (Az Egyesült Államok november 22-én jelentette be, hogy nem részese többé a Nyitott Égbolt szerződésnek.) A szerződés felmondásáról rendelkező törvényt az orosz parlement alsóháza május 19-én, felsőháza pedig június 2-án szavazta meg. Május 27-én Wendy Sherman amerikai külügyminiszter-helyettes arról tájékoztatta orosz hivatali partnerét, hogy az Egyesült Államok nem kíván visszatérni a szerződéshez. Az 1992-ben aláírt és 2002-ben hatályba lépett megállapodásnak 34 európai és észak-amerikai részes állama volt. Rendelkezései alapján az utóbbi másfél évtized során több mint 1200 ellenőrző repülést hajtottak végre, amelyek egyik fő célja a bizalomerősítés, a leszerelési egyezmények betartásának ellenőrzése. A partnerek a szerződést a műholdas felderítő eszközök tökéletesedése ellenére is hasznosnak tartották. Az amerikai kormányzat tavaly május 21-én jelentette be az egyezményből való kilépésre vonatkozó szándékát, és fél évre rá kilépett. Washington és Moszkva a szerződés megsértésével vádolta egymást.