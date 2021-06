Kereskedelmi forgalomban is kapható lesz a Moderna vakcinája

A kínai külügyi szóvivő reagált a szombati tüntetésre is.

A kínai külügyminisztérium szerint a sanghaji Fudan Egyetem budapesti kampuszának terve minden fél érdekét szolgálja, és összhangban áll az aktuális trendekkel - írja az MTI. A magyar állami hírügynökség szerint Vang Ven-pin kínai külügyi szóvivő hétfői sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre elmondta: a kínai egyetem budapesti kampuszának terve a cserekapcsolatok fontos platformját jelenti. Reagálva a kampusz ellen szombaton Budapesten rendezett demonstrációra, a szóvivő reményét fejezte ki, hogy "Magyarországon az érintettek objektív, ésszerű és tudományos megközelítést alkalmaznak az emberek közötti normális cserekapcsolatok átpolitizálása és megbélyegzése helyett", fenntartva a kétoldalú baráti viszonyt és együttműködést. Mint lapunk is beszámolt róla, a szombati demonstráción Karácsony Gergely arról beszélt , nem Kína és nem is a kínai egyetem ellen vonultak utcára. A pekingi diplomácia egyébként többször is reagált már a Fudannal kapcsolatos