Átalakul az FTC pólócsapata

Kilenc első hellyel és összesen tizennyolc dobogós pozícióval zárták a magyarok a poznańi kontinensbajnokságot.

Remek teljesítményt nyújtottak a magyarok az egyik legsikeresebb olimpiai sportágban a poznańi kajak-kenu Európa-bajnokságon. Az eredeti helyszín Duisburg lett volna, de a német város a koronavírus-helyzet miatt visszalépett az esemény lebonyolításától. A helyszín változása nem okozott zavart a magyarok számára, a csapat formája több mint biztató a tokiói nyári olimpia előtt, a játékok programján is szereplő számokban négy arany, két ezüst, egy bronz volt a mérleg, ezt a mutatót mindenki boldogan elfogadná Tokió után is. Kiemelkedett a csapatból Kopasz Bálint, aki a kajak egyesek versenyében az 500 és 1000 méteres számban is első lett, ráadásul meggyőző, szabad szemmel is jól látható nagy különbséggel. „Már az ideérkezéskor éreztem, hogy nagyon jó formában vagyok – mondta a 23 éves győri sportoló az M4 Sportnak az olimpiai szám, az 1000 méter megnyerése után. - Nagyszerű érzés volt végigmenni a pályán, úgy éreztem, végig én vezetek, a hajrában rá is tudtam tenni egy lapáttal. Ez volt eddig a legjobb versenyem idén. Tökéletesen éreztem a dinamikát és az erőt.” A sportág elképesztő erejét és hatalmas merítési lehetőségét jól mutatja, hogy Kopasz világ- és immár Európa-bajnokként sem lehet biztos abban, hogy ő képviselheti majd a magyar színeket a tokiói játékokon. A sportoló mindenesetre bízik benne, hogy végül ő utazhat majd. Bodonyi Dóra három számban (K-2 500 m, K-4 500 m és K-1 5000 m) végzett az első helyen, sikerei közül a kajaknégyes első helyét szerezte meg olimpiai számban. A kvartett – amelynek tagjai Lucz Dóra, Kárász Anna és Csipes Tamara voltak – nagyon izgalmas csatában, 14 századdal előzte meg a fehéroroszokat. Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta közel két év szünet után indult ismét nemzetközi versenyen. A 34 éves világklasszis Bodonyi Dórával aranyérmes lett a kettesek versenyében 500 méteren, egyéniben azonban ugyanezen a távon a második helyen ért célba. Kozákot a dán Emma Jörgensen előzte meg, az északi versenyző némi meglepetésre az erős kezdés után a hajrát is jól bírta. „Hiányoltam a robbanékonyságomat – jelentette ki Kozák, aki már biztos tagja a tokiói olimpiára utazó magyar csapatnak. - Hiányoltam, hogy nem tudok úgy robbantani, ahogy szerettem volna. Nem örülök, hogy megvert Jörgensen, de jobb volt és gyorsabb, mint én. A cél az volt, hogy elfáradjak, ez megtörtént. Fejben is lehet még javulni, van két hónap az olimpiáig, remélem, sikerül.” Rendkívül izgalmas futamban lett aranyérmes 200 méteren kajak egyesben Tótka Sándor. A 26 éves kajakos két századdal előzte meg a szám olimpiai- és világbajnokát, a brit Liam Heath-t. Három héttel ezelőtt a szegedi világkupán Heath lett az első Tótka előtt. „Még ízlelgetnem kell, hogy Európa-bajnok lettem egyesben – értékelt Tótka, aki csapathajóban nyert már vb-t és Eb-t is. - Csak saját magamra figyeltem, a célban először nem is tudtam, hányadik vagyok. Jól sikerült a rajtom, utána nyomtam, ami a csövön kifért. Elképesztően boldog vagyok, hogy sikerült nyernem.” Tótka sikerének értékét növeli, hogy előtte óriási csalódást kellett feldolgoznia, mivel a kajaknégyes (Kuli István, Molnár Péter, Nádas Bence), amelynek ő is tagja nem jutott be a döntőbe 500 méteren. „Nem titok, hogy nem jó a hangulat a csapatunkon belül – beszélt a K-4 körüli helyzetről Tótka. - Mindannyian úgy készültünk, hogy ennek a négyesnek lesz jövője, de sajnos nem így alakult. Hiszek abban, hogy minden okkal történik. Nehéz volt felállni a négyes után, hiszen szeretem a társaimat, szerettem volna, ha együtt mehetünk az olimpiára, de az most már száz százalék, hogy ebben a felállásban nem indulunk Tokióban.” Az Eb az 5000 méteres számokkal ért véget, Bodonyi Dóra és Noé Bálint aranyérmes lett, a két tizenkilenc éves újonc, Horányi Dóra és Fodor Nicholas a kenusoknál egyaránt második helyen végzett. Az éremtáblázaton a 9 arannyal, 7 ezüsttel és 2 bronzzal záró Magyarország nagy fölénnyel zárt az első helyen, megelőzve Németországot (4, 3, 3) és Fehéroroszországot (3, 3, 2).